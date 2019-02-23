Голосование в британском парламенте по сделке по Brexit состоится до 12 марта - Мэй

Голосование по соглашению о выходе Британии из ЕС в британском парламенте на грядущей неделе не состоится, но оно будет проведено к 12 марта, сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра Терезы Мэй.

"Моя команда вернется в Брюссель во вторник. Из-за этого мы не сможем провести голосование в парламенте на этой неделе, но мы обеспечим, чтобы это произошло к 12 марта", - заявила Т.Мэй журналистам на пути в Египет, на саммит ЛАГ и Европейского союза.

Она отметила, что в Лондоне рассчитывают реализовать выход Британии из ЕС в срок.

"В наших силах покинуть ЕС к 29 марта, и это то, что мы планируем сделать", - добавила Т.Мэй.

Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.

В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.