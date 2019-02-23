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“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон

24.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В День защитников Отечества адреналин и невероятные эмоции получили участники тракторного биатлона. Единственные в своем роде соревнования в Зельве впервые организовал районный комитет БРСМ совместно с управлением сельского хозяйства и продовольствия райисполкома. 

“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон


В гонках приняли участие представители 6 хозяйств района: Евгений Цейкало (СХФ «Доброселецкий»), Максим Барышников (СПК «Сынковичи»), Александр Ганчар (госпредприятие «Каролино»), Вадим Яскевич (филиал «Князево»), Вадим Харькевич (госпредприятие «Бородичи»), Денис Радион (госпредприятие «Голынка»). 

Механизаторы-биатлонисты прошли на жеребьевку, и турнир начался. Проверкой знания ПДД. 

“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон
“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон
“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон


Водителям выдали билеты, бланки для ответов. Все, как на настоящем экзамене. 

 Ну, хлопцы, вы здесь не в первый раз. Допустите две ошибки – отберу права, – пошутил главный государственный инженер управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Евгений Земба. 

Конкурсанты принялись за работу. 

“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон
“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон


Абсолютный рекорд в этом туре показал Александр Ганчар – 10 правильных ответов из 10. 

Пока хозяева тракторов пересели за парты, детвора – за руль. Интересно ведь, каково это – быть механизатором. 

“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон
“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон


А вскоре и вживую увидеть смогли все мастерство аграриев – стартовала гонка. 

По условиям, участникам предстояло осуществить диагональную парковку, заехать задним ходом “в бокс”, преодолеть эстакаду. Затем – с остановками на стрельбу три круга по территории центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, где и проходили соревнования. 

Ревели моторы, сдавали тормоза и нервы. Накал страстей – не хуже, чем на Дакаре! 

“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон
“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон
“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон
“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон


В среднем каждому из участников потребовалось около минуты на круг. Прирожденным гонщиком показал себя Вадим Харькевич, у него лучший результат – 3 минуты 10 секунд. 

По сумме баллов за оба этапа жюри определило победителей соревнований. 

Третье место занял Вадим Яскевич (филиал “Князево”), второе – Вадим Харькевич (госпредприятие “Бородичи”), чемпионом стал Александр Ганчар (госпредприятие “Каролино”). 

“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон
“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон
“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон


 

 
 
 
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“Беларусы” на “Дакаре”. В Зельве впервые прошел тракторный биатлон
 
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