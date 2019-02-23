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Реформирование Минпрома, итоги 2018-го и развитие оршанских предприятий. Интервью с Игорем Ляшенко
Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы попросили Игоря Васильевича подвести итоги работы и обозначить задачи, которые ставит правительство перед промышленным комплексом.
Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Производители в Российской Федерации имеют поддержку, субсидирование до 25 %. Для белорусских предприятий, не смотря на евразийские договоренности, чтобы иметь какую-то поддержку, сегодня требуется, уже в последующем скорректированными внутрироссийскими документами, уходить на значительную степень локализации.
Юлия Огнева:
Игорь Ляшенко:
Юлия Огнева:
Игорь Ляшенко:
Второй блок – что страны, куда бы мы могли поставлять эту продукцию, имеют заградительные пошлины. Тоже тут предстоит наша совместная работа с МИДом.
Поэтому мы пришли к договоренности по результатам коллегии. Составить паспорта под инвестиционные проекты, где мы конкретно конкретному инвестору можем сказать, что эту площадку мы предоставляем инвестору. Мы обеспечиваем такими-то полуфабрикатами, такими-то энергоресурсами, гарантируем сохранность подходов. А инвестор может прийти с предложением по инжиниринговому производству этой продукции.
Юлия Огнева:
Игорь Ляшенко:
В рамках холдинга на этих предприятиях будут размещены производства для обеспечения комплектующих этих наших крупных предприятий.
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Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы попросили...
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