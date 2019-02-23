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«Я за естественное совершенствование процесса»: Игорь Ляшенко о «переформатировании» Минпрома
Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
А уже после решения этих задач можно и думать, наверное, над расширением задач Минпрома как более крупной организации Министерства промышленной политики. Я за естественное совершенствование процесса после достижения хороших показателей.
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Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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