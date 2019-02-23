|
«Это шаг вперёд»: новый руководитель БелОМО рассказал о важнейшем проекте холдинга
Новости Беларуси. Новый руководитель – Александр Мороз – у Белорусского оптико-механического объединения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Лазерные, оптико-электронные и оптико-механические системы, прицелы, бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры. Продукция востребованная, но экономика предприятия далека от искомой. Ситуацию нужно исправлять.
Александр Мороз, генеральный директор ОАО «БелОМО – ММЗ имени С. И. Вавилова»:
Это на базе головной площадки. Ну и туда будут вовлечены предприятия, входящие в холдинг. Прежде всего, наш научно-технический центр ЛЭМТ, который является основным разработчиком оптической продукции в холдинге БелОМО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новый руководитель – Александр Мороз – у Белорусского оптико-механического объединения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лазерные,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)