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«Это шаг вперёд»: новый руководитель БелОМО рассказал о важнейшем проекте холдинга

24.02.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новый руководитель – Александр Мороз – у Белорусского оптико-механического объединения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лазерные, оптико-электронные и оптико-механические системы, прицелы, бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры. Продукция востребованная, но экономика предприятия далека от искомой. Ситуацию нужно исправлять.

«Это шаг вперёд»: новый руководитель БелОМО рассказал о важнейшем проекте холдинга

Александр Мороз, генеральный директор ОАО «БелОМО – ММЗ имени С. И. Вавилова»:
Холдинг БелОМО реализует проект по развитию оптического направления, который входит в перечень важнейших проектов, реализуемых в Республике Беларусь. Реализация этого проекта позволит производить совершенно новую продукцию. Как мы ее называем, интеллектуальную продукцию. Это шаг вперед к совершенно другим технологическим укладам.

Это на базе головной площадки. Ну и туда будут вовлечены предприятия, входящие в холдинг. Прежде всего, наш научно-технический центр ЛЭМТ, который является основным разработчиком оптической продукции в холдинге БелОМО.
 
 
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Новости Беларуси. Новый руководитель – Александр Мороз – у Белорусского оптико-механического объединения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лазерные,...
 
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