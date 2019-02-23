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До 1 мая проблемные предприятия должны представить в Минпром стратегии развития

24.02.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В системе Министерства промышленности – почти 130 предприятий. Около 40 из них – в сложном финансовом положении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Заместитель министра промышленности Сергей Гунько предложил решение: до 1 мая проблемные предприятия должны представить в Минпром стратегии развития.

До 1 мая проблемные предприятия должны представить в Минпром стратегии развития

Сергей Гунько, заместитель министра промышленности Беларуси:
Сегодня необходимо подойти, в первую очередь управляющим компаниям, тем, кто имеет серьезные компетенции, найти ту нишу или тот проект, провести его достаточно углубленный маркетинговый анализ, положить в виде технико-экономического обоснования, внести на Минпром для рассмотрения. По результатам положительного рассмотрения разработать бизнес-план, и мы полностью отфинансируем этот проект.
 
 
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Новости Беларуси. В системе Министерства промышленности – почти 130 предприятий. Около 40 из них – в сложном финансовом положении, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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