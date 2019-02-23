|
До 1 мая проблемные предприятия должны представить в Минпром стратегии развития
Новости Беларуси. В системе Министерства промышленности – почти 130 предприятий. Около 40 из них – в сложном финансовом положении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Заместитель министра промышленности Сергей Гунько предложил решение: до 1 мая проблемные предприятия должны представить в Минпром стратегии развития.
Сергей Гунько, заместитель министра промышленности Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В системе Министерства промышленности – почти 130 предприятий. Около 40 из них – в сложном финансовом положении, сообщили в программе «Неделя» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)