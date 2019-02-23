Мужская сборная Беларуси не смогла попасть на Евробаскет-2021

Белорусы в воскресенье на минской "Falcon Club Арене" встречались с командой Швеции в рамках предварительной квалификации.





Сборная Беларуси была сильнее шведов – игра завершилась победой подопечных Александра Крутикова со счетом 73:60.





Таким образом, в активе белорусов после шести игр было четыре очка – как и у сборной Дании, однако из-за дополнительных показаний команда заняла третье место в группе А и не сможет выступить в основной части Евробаскета в 2021 году.



