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Мужская сборная Беларуси не смогла попасть на Евробаскет-2021

24.02.2019 20:10 — Разное | Партизан  
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Мужская сборная Беларуси по баскетболу не сумела пробиться в основную часть Чемпионата Европы по баскетболу, который состоится в 2021 году, передает корреспондент Sputnik.

Белорусы в воскресенье на минской "Falcon Club Арене" встречались с командой Швеции в рамках предварительной квалификации.

Сборная Беларуси была сильнее шведов – игра завершилась победой подопечных Александра Крутикова со счетом 73:60.

Таким образом, в активе белорусов после шести игр было четыре очка – как и у сборной Дании, однако из-за дополнительных показаний команда заняла третье место в группе А и не сможет выступить в основной части Евробаскета в 2021 году.

 
 
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Мужская сборная Беларуси по баскетболу не сумела пробиться в основную часть Чемпионата Европы по баскетболу, который состоится в 2021 году, передает...
 
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