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Мужская сборная Беларуси не смогла попасть на Евробаскет-2021
Мужская сборная Беларуси по баскетболу не сумела пробиться в основную часть Чемпионата Европы по баскетболу, который состоится в 2021 году, передает корреспондент
Белорусы в воскресенье на минской "Falcon Club Арене" встречались с командой Швеции в рамках предварительной квалификации.
Сборная Беларуси была сильнее шведов – игра завершилась победой подопечных Александра Крутикова со счетом 73:60.
Таким образом, в активе белорусов после шести игр было четыре очка – как и у сборной Дании, однако из-за дополнительных показаний команда заняла третье место в группе А и не сможет выступить в основной части Евробаскета в 2021 году.
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Мужская сборная Беларуси по баскетболу не сумела пробиться в основную часть Чемпионата Европы по баскетболу, который состоится в 2021 году, передает...
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