Белорусы в Гайновке возмущены маршем польских националистов

Зимой 1946 года на приказ Ромуальда Райса "Бурого" в Гайновке были убиты 79 православных белорусов — мирных жителей, что компактно проживали в городке. В связи с этим акции чествования памяти Заклятых солдат каждый раз вызывают возмущение у представителей белорусского меньшинства.





Представители движения "Граждане Польши" выступили с официальным обращением, в котором выразили возмущение акцией националистов. Они также почтили память жертв карательной операции "Бурого" возложением 79 белых роз. Авторы обращения критикуют польские власти за допущение подобных акций.





“Национализм, который стыдливо подменяется сегодня словами “честь”, “национальный прагматизм” или “патриотизм”, втянул Европу и Польшу в две мировые войны. Он возвращается снова. Эвфемизмы не изменяют его сути — он остается катализатором преступлений и заставляет каждого из нас, гражданина Польши, задуматься о нашем прошлом и будущем, не пред монументальной статуей очередного героя, а в тишине, у могилы или креста на деревенском кладбище", — сказано в обращении движения "Граждане Польши".



