ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы в Гайновке возмущены маршем польских националистов

24.02.2019 19:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусы из польской Гайновки возмущены маршем националистов, прошедшим 23 февраля. Акция в честь Проклятых солдат проходит здесь уже несколько лет подряд с одобрения властей. Ее участники чтят память солдат Армии Крайовой, которые после Второй мировой войны чинили антикоммунистический сопротивление.

Зимой 1946 года на приказ Ромуальда Райса "Бурого" в Гайновке были убиты 79 православных белорусов — мирных жителей, что компактно проживали в городке. В связи с этим акции чествования памяти Заклятых солдат каждый раз вызывают возмущение у представителей белорусского меньшинства.

Представители движения "Граждане Польши" выступили с официальным обращением, в котором выразили возмущение акцией националистов. Они также почтили память жертв карательной операции "Бурого" возложением 79 белых роз. Авторы обращения критикуют польские власти за допущение подобных акций.

“Национализм, который стыдливо подменяется сегодня словами “честь”,  “национальный прагматизм” или “патриотизм”, втянул Европу и Польшу в две мировые войны. Он возвращается снова. Эвфемизмы не изменяют его сути — он остается катализатором преступлений и заставляет каждого из нас, гражданина Польши, задуматься о нашем прошлом и будущем, не пред монументальной статуей очередного героя, а в тишине, у могилы или креста на деревенском кладбище", — сказано в обращении движения "Граждане Польши".

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы из польской Гайновки возмущены маршем националистов, прошедшим 23 февраля. Акция в честь Проклятых солдат проходит здесь уже несколько лет подряд с...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это шаг вперёд»: новый руководитель БелОМО рассказал о важнейшем проекте холдинга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика