Избирательное законодательство в Беларуси менять пока не планируется — Ермошина





Избирательное законодательство в Беларуси менять пока не планируется. Об этом сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина на интернет-видеобрифинге на сайте Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина рассказала, что ЦИК вместе с группой экспертов проанализировал предложения по поводу избирательного законодательства Беларуси, которые ОБСЕ внесло по итогам последних выборов. Предлагалось рассмотреть эти новации на уровне главы государства. Но поскольку в обществе существует мнение, что придется менять Конституцию, избирательное законодательство пока решили не менять, отметила председатель ЦИК. «Этот вопрос отложен», — сказала она.

«Тем не менее те предложения, которые вносят европейские эксперты мы применяем в виде рекомендаций. Часть из них уже действует. Например, при наличии конкурса проходит рейтинговое голосование по включению представителей политических партий и общественных объединений в состав избирательных комиссий. То есть их формирование проходит на конкурсной основе», — отметила Лидия Ермошина. Кроме того, в Беларуси упростились правила проведения предвыборной агитации. Благодаря этому значительно снизилось количество жалоб, которые подают кандидаты и их доверенные лица.

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