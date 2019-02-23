Команда Брестчины – серебряный призер зимнего многоборья спасателей «Поисково-спасательные работы»

Зимние республиканские соревнования чемпионата БФСО «Динамо» по многоборью спасателей «Поисково-спасательные работы» прошли в Гомельском районе.



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Основная цель соревнований – повышение профессионального мастерства при проведении поисково-спасательных работ в условиях природной среды, на водных объектах, в зонах техногенных аварий и катастроф.



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На протяжении трех дней десять команд спасателей со всей республики демонстрировали свой профессионализм, доказывали, что они способны выполнять поисково-спасательные работы в любых условиях – в огне, на воде, на высоте и даже под землей.



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За 50 часов спасателям нашей области предстояло пройти более 20 этапов с элементами отработки различных приемов проведения аварийно-спасательных работ в полевых условиях. Разбить лагерь над уровнем земли, разогреть там пищу. Спасти тонущего человека. Найти рыбаков, провалившихся под лёд. Условия соревнований были настолько жесткими, что не все участники отдельных команд дошли до финиша.



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В итоге золото у команды Гомельской области, серебро завоевала сборная спасателей из Брестской области, а бронзовым призёром соревнований стала команда университета гражданской защиты МЧС .



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