Егор Герасимов пробился в основную сетку турнира в Дубае

Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 161 рейтинга ATP) пробился в основную сетку одиночного разряда турнира Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом 2 887 895 долларов.



Егор Герасимов. Фото с сайта tennis.by

Во 2-м круге квалификации Егор Герасимов взял верх над чехом Иржи Веселым (№ 94 ATP), имевшим 3-й новер посева в отборочной стадии — 7:6 (7:5), 6:4.

В 1/16 финала основной сетки турнира в Дубае Егор Герасимов сразится с первой ракеткой Нидерландов Робином Хасе (№ 58 ATP).

Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 81 ATP), который был посеян в квалификации под 1-м номером, не сумел преодолеть отборочный барьер, уступив во 2-м раунде Корентену Муте из Франции (134 ATP, 5-й номер посева) — 1:6, 3:6.