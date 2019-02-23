«Напоминает шоу». Как Кушнир с Башлаковым выиграли первые в мире соревнования по синхронным прыжкам

24 февраля в Раубичах состоялись первые в мире состязания по синхронным прыжкам среди лыжных акробатов. Олимпийский чемпион Антон Кушнир, а также тренеры сборной Николай Козеко, которому принадлежала идея проведения соревнований в таком формате, и Михаил Курлович итожат полученный опыт. Говорят, у этого вида программы просматривается олимпийский потенциал.



Артем Башлаков и Антон Кушнир — в центре

Международный турнир по синхронным прыжкам на призы Белорусской федерации фристайла прошел на следующий день после этапа Кубка мира в Раубичах. Белорусы выставили три пары в мужской части соревнований (Антон Кушнир — Артем Башлаков, Илья Горелик — Игорь Дребенков, Макар Митрофанов — Вячеслав Тимерцев) и одну — в женской (Яна Ермашевич — Снежана Дребенкова). У чемпионки мира Александры Романовской накануне поднялась температура, поэтому она не смогла принять участия, хотя и планировала — в дуэте с украинкой Ольгой Полюк.

Лишь одной белорусской паре удалось подняться на пьедестал. Ею стала команда «Беларусь 1» составе опытного Антона Кушнира и 23-летнего Артема Башлакова. В квалификации они исполнили довольно простой прыжок — двойное сальто с двумя пируэтами, а в финале — двойное сальто с тремя пируэтами. Эта попытка оказалась лучшей за соревновательный день. Как итог — золото.

— До последнего не знали, с кем я буду прыгать и кто из иностранцев останется на синхронные прыжки после этапа Кубка мира, — прокомментировал результат Антон Кушнир. — Китайцы и россияне днем 24 февраля улетели. Как объяснили, расписание у них планируется на годы вперед — даже не на сезон. Конечно, соперничество с россиянами было бы веселым, имелся бы накал страстей… Хотя азарт все равно присутствовал. Иностранцы на разминке признавались, что у них дух захватывало. На этом фоне психологическая усталость практически не давала о себе знать.

— Антон, а с кем ты прыгал синхрон на сборах в Финляндии? Тогда и только тогда сборная Беларуси испытывала эти прыжки.

— Довелось лишь с Пашей Диком, хотя у меня были мысли по кругу всех пропустить. Не загадывали, не планировали, а просто пробовали и подбирали партнеров по технике, близкой друг другу. Не все из ребят в нашей команде дошли здоровыми до старта. Хочется верить, что скоро поправятся и Паша (в начале сезона он сломал ключицу. — Прим.ред.), и Максим Густик (перед этапом Кубка мира в Раубичах перенес операцию. — Прим.ред.), и Дима Мазуркевич (в Раубичах ударил лыжей по икроножной мышце, после чего прошел медобследование. Предполагалось, что может быть перелом, но обошлось. — Прим.ред.).

— Каково тебе было подстраиваться под Артема Башлакова?

— Мы сделали то, что требовалось. Должной амплитуды у меня, конечно, не было, толчок также несильный. К счастью, удалось подобрать скорость. Как я видел на повторе, синхрон по сравнению с другими участниками соревнований просматривался. Приземление оказалось достаточно уверенным. Можно было сделать лучше, но не факт, что вышло бы лучше для нас обоих.

— Получается, результат сегодня зависел от менее опытного партнера…

— Если в индивидуальных прыжках все зависит от тебя, то здесь — только пятьдесят процентов. Настраивались, разговаривали с Артемом о том, чтобы найти золотую середину. Артем молодец. Я тоже выстоял. В итоге довольны и команда, и мы. И болельщики, надеюсь.

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Тренер сборной Беларуси Михаил Курлович поведал SPORT.TUT.BY о разговорах о синхронных прыжках в кулуарах лыжноакробатического мира.

— Пока спускался со склона, американцы, канадцы и швейцарцы выразили восторг, — признался он. — Люди уже думают о том, чтобы включить синхронные прыжки в программу Кубка Европы. Это первый шаг, который побудит страны спланировать свои действия на ближайшие годы, ведь мы понимаем, что в перспективе синхрон может стать частью Кубка мира. Синхронные прыжки — очень привлекательная дисциплина, простая для восприятия, напоминает шоу.

— Какой максимальной сложности исполнялись синхронные прыжки в Финляндии?

— Мы готовились к тому, что будет дома, в Раубичах. Мы знали, что соревнования будут проводиться по двухсальтовым прыжкам. Максимальная сложность — двойное сальто с тремя пируэтами. Это то, что реализовали Артем и Антон, например. Вообще на двойном трамплине самый сложный вариант прыжков — двойное сальто с четырьмя пируэтами. Но он довольно рискованный, суперсложный.

На сборах в Финляндии, признаться, мы сами не знали, чего ожидать, но продолжали готовить этот вид прыжков каждый четвертый день. Казалось бы, к концу цикла силы должны были покинуть спортсменов, но они были заряжены. Считаю, что благодаря синхрону. Мы отсматривали видео прыжков, видели ажиотаж вокруг склона, где собиралось много людей. За нами наблюдали представители стран, которые еще не прыгали синхронные прыжки, и посетители горнолыжного курорта. Вот какой интерес!



Михаил Курлович

— Кто в Финляндии исполнял синхрон? Только белорусы?

— Начали белорусы и швейцарцы, в середине сбора подтянулись канадцы. Американцев с нами не было, поэтому не скажу, что они делали в межсезонье.

Мы знаем, что лыжная акробатика очень популярна в Соединенных Штатах, и что США будет подавать заявку на проведение Олимпиады 2030 или 2034 годов. Другими словами, есть основания полагать, что синхронные прыжки в перспективе могут быть включены в программу Олимпийских игр. Здесь нечему удивляться. Как нам сообщила Международная федерация лыжного спорта, по итогам Игр 2018 года в Пхенчхане мужская лыжная акробатика среди всех видов спорта нашей федерации заняла четвертое место по телепросмотрам.



Николай Козеко

Главного тренера сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко мы попросили подвести итоги этапа Кубка мира в Раубичах.

— Если давать экспресс-оценку, то молодежный состав на хорошем уровне подходит к юниорскому чемпионату мира, — уверен Николай Иванович. — Хорошо выступил Антон Кушнир — второе место . Наконец-то впервые в этом сезоне…

— Вы просмотривали видео прыжка россиянина Макса Бурова? Его финальная попытка оказалась действительно лучше, чем выступление Антона?

— Максим Буров допустил грубую ошибку. Он приземлился в зоне больших сбавок. У Антона был не очень хороший выход. Выкатывал на пятках. Здесь на усмотрение судей.

— Что скажете про Сашу Романовскую?

— Она классно размялась. Ее разминка была великолепной. Может быть, после такого где-то охладела, чуть потеряла концентрацию. Упала в квалификации . А прыгала она тройное сальто с двумя пируэтами. Немного разочаровал такой итог.

— А про синхронные прыжки?

— В мае 2018 года выступил с этой инициативой на конгрессе Международной федерации лыжного спорта и, как видим, она была полностью удовлетворена. Рад, что меня поддержали. Снова в мае соберемся и решим, как быть дальше. Вероятно, будут разработаны единые правила соревнований.

Кстати, в случае с командными соревнованиями (являлись частью ЧМ-2019 и уже включены в программу Олимпиады-2022. — Прим.ред.) мы также были теми, кто предложил идею, но первыми провели их китайцы. В случае с синхроном мы стали первыми и в том, и другом.

— Сложилось впечатление, что критерию синхронности больше всего соответствовали белорусские пары, в том числе молодые, хотя среди приезжих акробатов хватало мастеровитых ребят.

— Причина в том, что у нас устоявшиеся каноны техники, требования, предъявляемые к каждому спортсмену. Мы обучаем всех единообразно. Отсюда прыжки изначально видятся близкими по исполнению, остается добавить действиям синхронности.















— Антон, помнишь, когда в последний раз прыгал два сальто с двумя пируэтами?

— Часто прыгаем двойные, когда разминаемся, в том числе и Full — Full, — ответил Кушнир.

— Ха, даже не знаю! — улыбнулся Николай Козеко. — Хороший вопрос. Не помню, чтобы на соревнованиях такое было. Антон такое прыгал, разве что будучи юниором!

— Есть ощущение, что 24 февраля писалась история?

— По ходу всего сезона оно присутствовало, — считает Михаил Курлович. — Во-первых, в первые в мире в рамках чемпионата мира прошли соревнования в командном первенстве. Во-вторых, страны поддержали нашу идею с синхронными прыжками. Часто постолимпийский сезон проходит на спаде, однако в этот раз мы видим, что интерес ко всему новому у стран, культивирующих лыжную акробатику, высок. Ранее в розыгрыше у мужчин и женщин на Олимпиаде было по одному комплекту медалей. И в случае, если спортсмен допустил ошибку или просто попал в порыв ветра, как Саша Романовская на домашнем этапе Кубка мира, ему ничего не оставалось, как ждать следующей Олимпиады. Работа над командным первенством и синхронными прыжками ведется отчасти и для того, чтобы дать спортсменам возможность реализовать себя больше, чем на одном старте.

— Как мне кажется, когда делается история, понимание этого приходит не сразу, а со временем, — говорит Антон. — Мы знали, что этот день придет, готовились. Но пока в значении «истории» сделанное нами я не ощущаю.