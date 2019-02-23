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Вторые в командном зачете: биатлонисты России завоевали пять медалей ЧЕ в Беларуси

24.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Сборная России по биатлону завоевала пять медалей на чемпионате Европы в Беларуси. В копилке команды два золота, две серебра и одна бронза, передает БЕЛТА.

Так, Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли в сингл-миксте и принесли сборной первую медаль. Свою вторую награду, бронзу, Малышко заработал в спринте. 

Серебро для команды добыли Матвей Елисеев в гонке преследования и Екатерина Юрлова-Перхт в спринте. Последняя также стала обладательницей золота в гонке преследования.

В командном зачете россияне на втором месте. Их обошла сборная Швеции, у которой три золота, два серебра и одна бронза.

Первенство Старого Света проходило с 20 по 24 февраля.



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В копилке команды два золота, две серебра и одна бронза. Россиян обошла сборная Швеции.
 
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