Вторые в командном зачете: биатлонисты России завоевали пять медалей ЧЕ в Беларуси

Сборная России по биатлону завоевала пять медалей на чемпионате Европы в Беларуси. В копилке команды два золота, две серебра и одна бронза, передает БЕЛТА .

Так, Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли в сингл-миксте и принесли сборной первую медаль. Свою вторую награду, бронзу, Малышко заработал в спринте.

Серебро для команды добыли Матвей Елисеев в гонке преследования и Екатерина Юрлова-Перхт в спринте. Последняя также стала обладательницей золота в гонке преследования.

В командном зачете россияне на втором месте. Их обошла сборная Швеции, у которой три золота, два серебра и одна бронза.

Первенство Старого Света проходило с 20 по 24 февраля.