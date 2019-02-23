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Что делать, чтобы в Беларуси рожали больше? Особенности национальной демографии в репортаже СТВ
Новости Беларуси. Как улучшить демографическую ситуацию? Ответ на этот вопрос на неделе искали на самом высоком уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Статистика неумолима: население нашей страны сокращается. После относительно благополучного 2015-го, когда, казалось, удалось преодолеть пугающие цифры начала 2000-х, вновь падение. Три года подряд. За 2018-й естественная убыль – 25 тысяч человек.
Смертность осталась примерно на том же уровне, а вот с рождаемостью – проблемы. На начало года численность населения составляла около 9,5 миллионов человек. В 2018-ом родились почти 95 тысяч детей (на 8000 меньше, чем годом ранее). Казалось бы: созданы все условия. Но рожают все меньше. Подробности в видеосюжете Алены Сыровой.
Лайфхаками о том, как успеть все, будучи родителями четверых сыновей, делятся Светлана и Дмитрий. Почти 17 лет назад в их тогда еще молодой студенческой семье появился первенец Макар. А вместе с ним – осознание, что их семья непременно будет большой. И уже через 5 лет, когда карьера Светланы была на пике, случилось еще одно запланированное счастье – родился сын Клим. А следом и мечта, граничащая с необходимостью: дом, где бы было место для всех.
Светлана и Дмитрий Баркан:
Муж всегда был готов, он всегда обещал, был уверен, что мы справимся. Он, собственно говоря, и справляется. Каждый раз меня поддерживал и говорил, что готов, что мы справимся. Он всегда готов, постоянно намекает, что пора, а я держусь.
Семья Баркан активная – от мала до велика занимаются спортом: дзюдо, шахматы. Путешествуют все вместе, а сейчас готовят к поступлению старшего. Конечно, затратно, но, например, в секциях и на подготовительных курсах большому семейству идут на встречу, предоставляя скидку.
Семья Баркан:
Такие бонусы есть и в оплате за землю. Но Светлана и Дмитрий говорят: когда создавали большую семью, рассчитывали изначально только на себя. И, оглядываясь назад, самое сложное было – решиться на третьего, пока не обзавелись жильем. Но, конечно, не у всех есть такая возможность.
Семья Баркан:
Такие налоговые льготы предусмотрены, например, в США.
Екатерина:
Екатерина:
Своим опытом с нами делится мама двоих сыновей Екатерина. Первенца она родила в Беларуси, второй же появился на свет уже в США. Рано выходить из декрета по примеру американок Екатерина пока не планирует. Все же опыт подсказывает: в первые годы жизни только мама может полностью вложить необходимое в развитие ребенка.
Екатерина:
Тем не менее, в американских семьях редко встретишь одного или двоих, чаще троих или четверых детей. Родители решаются на создание больших семей, не имея подспорья со стороны государства. В Беларуси же, напротив, беспрецедентное внимание на самом высоком уровне уделяют поддержке материнства, но, несмотря на это, нас становится меньше. И если не менять ситуацию, то население, естественно, будет стареть.
Такая проблема не только в нашей стране. Александр Лукашенко, сам многодетный отец, поручил внимательно пересмотреть белорусскую систему поддержки семей, оставив в ней только то, что действительно работает.
Президент поставил задачу: в ближайшие два года помочь обзавестись квадратными метрами всем многодетным семьям, исключив ожидание в очереди длинною в несколько лет.
Анна Ящук, доцент, кандидат экономических наук:
Анна Ящук:
Кстати, такая мера прижилась в Голландии. И папа, и мама, воспитывая ребенка до 8 лет, могут работать четыре раза в неделю. Но это скорее необходимость – делится Александра. Здесь принято рожать после 35 и сразу нескольких детей, чтобы как можно скорее вернуться к работе и зарабатывать на возможность водить детей в детский сад.
Александра Климашевич:
Более 2 миллиардов рублей в Беларуси ежегодно направляют на поддержку семей. Мы уже давно решили, что на главном экономить не будем. Сейчас активно работают над тем, чтобы дать возможность белорусам делать первую попытку ЭКО за счет государства.
В последние годы белорусская демографическая политика интегрирована со здравоохранением. Ученые называют ее настоящим прорывом, эффект от которого мы ощутим в самом ближайшем будущем.
Алена Сырова, СТВ:
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Новости Беларуси. Как улучшить демографическую ситуацию? Ответ на этот вопрос на неделе искали на самом высоком уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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