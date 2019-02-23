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Дарья Домрачева: «В будущем, может быть, какое-то своё время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси»

24.02.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Все чаще говорят о том, что и Домрачева могла бы успешно выступать еще несколько лет, но выбор сделан в пользу семьи. Это не значит, что поставлена точка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дарья Домрачева: «В будущем, может быть, какое-то своё время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси»

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:
Как показывает опыт мам, можно прекрасно совмещать две области жизни и ничуть не жертвовать ни одной из них. В будущем, может быть, какое-то свое время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси.

Дарья Домрачева: Кто знает, может быть в будущем в нашей семье ещё прибавится

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе
 
 
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Новости Беларуси. Все чаще говорят о том, что и Домрачева могла бы успешно выступать еще несколько лет, но выбор сделан в пользу семьи. Это не значит, что поставлена...
 
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