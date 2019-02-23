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Дарья Домрачева: «В будущем, может быть, какое-то своё время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси»
Новости Беларуси. Все чаще говорят о том, что и Домрачева могла бы успешно выступать еще несколько лет, но выбор сделан в пользу семьи. Это не значит, что поставлена точка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:
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Дарья Домрачева: «В будущем, может быть, какое-то своё время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси»
Новости Беларуси. Все чаще говорят о том, что и Домрачева могла бы успешно выступать еще несколько лет, но выбор сделан в пользу семьи. Это не значит, что поставлена...
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