Дарья Домрачева: «В будущем, может быть, какое-то своё время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси»

Новости Беларуси. Все чаще говорят о том, что и Домрачева могла бы успешно выступать еще несколько лет, но выбор сделан в пользу семьи. Это не значит, что поставлена точка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка:

Как показывает опыт мам, можно прекрасно совмещать две области жизни и ничуть не жертвовать ни одной из них. В будущем, может быть, какое-то свое время буду посвящать и развитию спорта в Беларуси.

Дарья Домрачева: Кто знает, может быть в будущем в нашей семье ещё прибавится