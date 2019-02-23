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Леонид Гурьев рассказал о воспитании звёзд биатлона: «Природный талант, а если головы нет, то бесполезно»

24.02.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Российский тренер Леонид Гурьев воспитал четырех разных по характеру и физическим данным олимпийских чемпионок. И нет одного ключа к победе: можно все делать по методике, тактически грамотно, но это далеко не всегда гарантирует успех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Леонид Гурьев рассказал о воспитании звёзд биатлона: «Природный талант, а если головы нет, то бесполезно»

Леонид Гурьев, заслуженный тренер России по биатлону:
Природный талант, если есть у тебя, а если головы нет, то бесполезно. Спортсмен выбирает тебя, ты выбираешь спортсмена. Если у обоих получается, это стройная пирамида. А у пирамиды должны и, кроме того, быть организаторы, спонсоры, чиновники. Руководящие. То есть все должно воедино слиться, как говорят, звезды сойтись. Вот эта пирамида начинает работать.

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе
 
 
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Новости Беларуси. Российский тренер Леонид Гурьев воспитал четырех разных по характеру и физическим данным олимпийских чемпионок. И нет одного ключа к победе:...
 
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