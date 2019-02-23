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Леонид Гурьев рассказал о воспитании звёзд биатлона: «Природный талант, а если головы нет, то бесполезно»
Новости Беларуси. Российский тренер Леонид Гурьев воспитал четырех разных по характеру и физическим данным олимпийских чемпионок. И нет одного ключа к победе: можно все делать по методике, тактически грамотно, но это далеко не всегда гарантирует успех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Леонид Гурьев, заслуженный тренер России по биатлону:
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Леонид Гурьев рассказал о воспитании звёзд биатлона: «Природный талант, а если головы нет, то бесполезно»
Новости Беларуси. Российский тренер Леонид Гурьев воспитал четырех разных по характеру и физическим данным олимпийских чемпионок. И нет одного ключа к победе:...
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