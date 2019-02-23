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Гендиректор МТЗ: «Вся наука по инструменту будет сосредоточена в Минске. А производство будет в Орше»

24.02.2019 20:10 — Разное | СТВ  
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У Минского тракторного завода вопросов по стратегии работы нет, в 2018 году предприятие произвело 3500 единиц техники, более 90 % продукции ушло на экспорт.

В 2019 году прирост экспортных поставок должен превысить 17 %. Запланированы новые инвестпроекты, в том числе на Оршанском инструментальном заводе. Когда начнется их реализация, нам рассказал генеральный директор МТЗ Федор Домотенко.

Гендиректор МТЗ: «Вся наука по инструменту будет сосредоточена в Минске. А производство будет в Орше»

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:
Я не вижу здесь каких-то больших проблем. У нас четыре инвестиционных проекта, три связаны с тракторным заводом. И самое главное – нам необходимо выполнить поручение Президента: создать высокоэкономичный, экспортоориентированный участок инструментального производства.

Для этого в ближайшее время мы принимаем на работу человека, который будет вести два сегмента. Это будет помощник генерального директора по инструментальному производству.

Мы создаем свою науку. По этому вопросу я встречался с Академией наук, то бишь вся наука по инструменту будет сосредоточена, по крайней мере, которую мы будем вести, в Минске. А производство будет в Орше.

Кроме того, я провел ряд переговоров, в том числе и с российскими производителями, которые выразили желание участвовать в нашем проекте. В том числе и покупать в свои технологии наш инструмент.
 
Теги: Минск
 
 
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У Минского тракторного завода вопросов по стратегии работы нет, в 2018 году предприятие произвело 3500 единиц техники, более 90 % продукции ушло на экспорт. В 2019 году...
 
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