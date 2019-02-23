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Итоги работы Минпрома в 2018-м и планы на 2019-й. Репортаж «Недели»

24.02.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе о работе в 2018 году отчиталось Министерство промышленности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Объем производства – плюс четверть к вполне успешному 2017-му. Экспорт товаров увеличился на 11 %, при этом в страны Евросоюза поставили продукции на 35 % больше, в Америку – на 40 %. Сальдо положительное. Запасов готовой продукции на складах практически нет. Это если кратко об основных итогах.

Итоги работы Минпрома в 2018-м и планы на 2019-й. Репортаж «Недели»

За подробностями мы отправились на Минский моторный завод, где проходила итоговая коллегия Минпрома. На площадке перед производством – выставка моторов и техники, под капотом которой движки ММЗ. В августе 2018 года завод возглавил Александр Рогожник.

Итоги работы Минпрома в 2018-м и планы на 2019-й. Репортаж «Недели»

Александр Рогожник, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:
В 2019-м году совместно с компанией Российской Федерации двумя компаниями Соединенных Штатов Америки силы направляются на разработку газопоршневого двигателя с практическим полным замещением дизеля. Это перспектива, которую сегодня требует рынок.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе о работе в 2018 году отчиталось Министерство промышленности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Объем производства – плюс четверть к...
 
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