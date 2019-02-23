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Итоги работы Минпрома в 2018-м и планы на 2019-й. Репортаж «Недели»
Новости Беларуси. На неделе о работе в 2018 году отчиталось Министерство промышленности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Объем производства – плюс четверть к вполне успешному 2017-му. Экспорт товаров увеличился на 11 %, при этом в страны Евросоюза поставили продукции на 35 % больше, в Америку – на 40 %. Сальдо положительное. Запасов готовой продукции на складах практически нет. Это если кратко об основных итогах.
За подробностями мы отправились на Минский моторный завод, где проходила итоговая коллегия Минпрома. На площадке перед производством – выставка моторов и техники, под капотом которой движки ММЗ. В августе 2018 года завод возглавил Александр Рогожник.
Александр Рогожник, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:
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Новости Беларуси. На неделе о работе в 2018 году отчиталось Министерство промышленности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Объем производства – плюс четверть к...
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