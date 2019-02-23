Гандболисты СКА вышли в «финал четырех» Балтийской лиги, который пройдет в Минске

Гандболисты минского СКА в заключительном туре Балтийской лиги обыграли украинский ЗТР и получили прямой пропуск в «финал четырех», который пройдет в столице Беларуси.



Фото: ska-minsk.by

Как отмечает официальный сайт минского СКА, чтобы занять первое место в группе «А» и гарантировать себе участие в «финале четырех», армейцам обязательно нужно было побеждать дома запорожцев, которые также претендовали на все привилегии.

СКА — ЗТР — 31:22 (14:11).

24 февраля. Минск. Дворец спорта «Уручье».

СКА: Гирик (8), Вайлупов (7), Никуленков (4), Сотник (3), Алехин (2), Кривенко (2), Ушал (2), Хмельков (1), Черкащенко (1), Удовеня (1).

ЗТР: Тильте (7), Акименко (5), Ильченко (3), Северин (2), Исанчук (2), Артеменко (2), Ганчев (1).

Хозяева со стартовой сирены начали демонстрировать серьезность своих намерений. Но ни одна из сторон не желала уступать — 4:4, 5:5, 8:8. Причем в этой перестрелке хозяевам приходилось исключительно догонять. Вновь СКА вышел вперед лишь на 22-й минуте — 9:8. И немедленно организовал блиц-криг, оторвавшись на три мяча — 11:8. Запорожцы даже взяли тайм-аут, чтобы поменять что-то в игре.

Начало второй половины встречи вновь ознаменовалось напряженной борьбой. Однако, бодро стартовав, в какой-то момент украинцы упустили нити игры, а вместе с ними и рывок минчан. К 40-й минуте СКА повел 21:14! Чем больше запорожцы отставали в счете, тем сильнее было их желание быстрее отыграться. Гости торопились с решениями в атаке, исполняли неподготовленные броски, с которыми хладнокровно справлялся голкипер Кишов (он даже отразил два семиметровых). При этом хозяева получали возможности для легких голов в отрывах — и реализовывали их.

До финальной сирены было еще далеко, тем не менее ЗТР так и не смог оправиться от удара. СКА добыл важнейшую победу и теперь будет спокойно готовится к «финалу четырех», который пройдет в Минске. А вот соперники армейцев определятся чуть позже.

Итоговое турнирное положение в группе «А»:

1. СКА (Беларусь) — 15 очков (10 игр)

2. ЗТР (Украина) — 13 (10)

3. «Драгунас» (Литва) — 13 (10)

4. «Пыльва» (Эстония) — 12 (10)

5. «Риихимяки» (Финляндия) — 7 (10)

6. «Кехра» (Эстония) — 0 (10).