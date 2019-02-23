Раухтопаз и фианит, проба и карат. Частые вопросы про ювелирные украшения



С незапамятных времен в жизнь человека вошли ювелирные изделия. Драгоценности для наших предков были наделены определенным магическим смыслом: защищали от чар, огорчений, болезней. Сегодня больше всего модниц волнуют вопросы об украшениях как об элегантном и роскошном дополнении к имиджу, показателю благосостояния.

Но чтобы среди огромнейшего многообразия ювелирных изделий сделать правильный выбор, необходимо прислушаться к рекомендациям профессионалов.

Почему серебро темнеет?





Все владельцы серебра замечают, что со временем материал темнеет. Покупатели начинают задумываться о качестве серебряных украшений. Однако ювелиры подчеркивают, что потемнение серебра случается от неправильного ухода или естественного процесса ношения. Иногда производители покрывают украшения родием, чтобы избежать потемнения. Если организовать правильный уход: снимать украшения прежде чем вымыть руки, протирать их специальными средствами, — то вопросы про украшения, темнеющие со временем, пропадут сами по себе.

Что такое облагороженный камень?





В ювелирном мире «живут» украшения с облагороженными камнями. У покупателей возникают вопросы по поводу значения этого выражения. Профессионалы разъясняют, что облагороженным называют природный камень для изделий, который проходит специальную отделку путем термической обработки, диффузии, заполнения микротрещин. Это придает материалу привлекательный внешний вид, облагораживает, однако ценность его нисколько не уменьшается.

Жемчуг, фианит и раухтопаз





Иногда появляются вопросы про украшения из культивированного жемчуга: считать ли его искусственным? Если разобраться детально, то искусственный и культивированный — это два разных понятия. Культивированный материал не вылавливают на морском дне, а выращивают на специальных фермах в естественной среде. По свойствам такая жемчужина близка к натуральной. Искусственный жемчуг — это обработанная пластмасса.

На прилавках магазинов привлекают внимание завораживающим блеском украшения с фианитами. Модницы интересуются, откуда появился камень с таким названием. Свое название фианит берет от аббревиатуры ФИАН — Физический институт Академии наук СССР. Ученым из института удалось модифицировать оксид циркония и гафний. В результате синтеза появился камень высокого качества и различной окраски, внешне более всего схожий с бриллиантом.

А вот дымчатый кварц — раухтопаз — красивое творение природы. Ювелирные изделия с таким камнями очаровывают неповторимой красотой.

О чем говорят проба и карат?





Частый вопрос про украшения при посещении ювелирного салона — это определение размера кольца. Если не знаете, как выбрать размер кольца, обратитесь к менеджеру салона, и он вам замерит диаметр пальца.

Когда изделие выбрано, посмотрите пробу — специальную маркировку, где указано, какой процент драгоценного металла содержится в изделии. К примеру, на серебряном изделии проба 925 свидетельствует о том, что серебра здесь 92,5%.

Карат является мерой веса драгоценных камней, равный 0,2 граммам, и показателем чистоты золота. Наивысший показатель маркировки — 24 карата, что обозначает чистоту материала 99,9%.

Обязательно изучите информацию на бирке. Ее крепят к изделию при помощи нитки. Там должно быть отражено название и товарный знак изготовителя, юрадрес, наименование товара, артикул. Далее указывается обозначение драгметалла, проба, размер, масса, стоимость. Если есть вставки из камней — должно быть их название и характеристика.

На изделии также должна присутствовать пломба — знак с четким оттиском завода-изготовителя.

Посещая ювелирные магазины в Минске из каталога TAM.BY , каждый покупатель с трудом может оторвать взгляд от витрин с изысканными и стильными украшениями. Если какой-то экземпляр будоражит ваш ум и сердце, а оригинальный дизайн дарит вам эстетическое удовольствие — сделайте инвестицию в себя. А с указанными выше рекомендациями вопросы про украшения не возникнут, и вы выберете беспроигрышный вариант.