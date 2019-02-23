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Ушла из жизни мать Александра Куллинковича

24.02.2019 20:23 — Разное | Партизан  
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Сестра Александра Куллинковича Римма написала в фейсбуке, что их мать ушла из жизни. Это случилось через полгода после смерти музыканта.

По словам Риммы, мать так и не узнала, что сына больше нет, потому что очень болела, и, заботясь о ее состоянии, дочь не сообщала печальную новость.

 
Теги: Новости
 
 
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Сестра Александра Куллинковича Римма написала в фейсбуке, что их мать ушла из жизни. Это случилось через полгода после смерти музыканта.
 
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