ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечненском районе старинную водяную мельницу выставили на продажу

24.02.2019 20:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Заброшенную водяную мельницу из Городка, которая является одной из самых известных достопримечательностей Молодечненского района, выставили на продажу.



Как пишет "Наша Нива", здание было построено в 1875 году и является памятником промышленной архитектуры с элементами неоготики. Мельница стоит на реке Березина. В описании говорится, что четырехуровневое здание можно переоборудовать в агроусадьбу, гостиницу или в гидроэлектростанцию ​​"с серьезной прибылью".


Автором проекта стал Авраам Бергер. Это комплекс сооружений, в который входили сама мельница, мост, дамба, хозяйственные пристройки. К мельнице прилегает территория на 20 соток земли.

Стоимость выставленной недвижимости — 55 тысяч долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заброшенную водяную мельницу из Городка, которая является одной из самых известных достопримечательностей Молодечненского района, выставили на продажу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужская сборная Беларуси не смогла попасть на Евробаскет-2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика