В Молодечненском районе старинную водяную мельницу выставили на продажу









"Наша Нива" , здание было построено в 1875 году и является памятником промышленной архитектуры с элементами неоготики. Мельница стоит на реке Березина. В описании говорится, что четырехуровневое здание можно переоборудовать в агроусадьбу, гостиницу или в гидроэлектростанцию ​​"с серьезной прибылью". Как пишет, здание было построено в 1875 году и является памятником промышленной архитектуры с элементами неоготики. Мельница стоит на реке Березина. В описании говорится, что четырехуровневое здание можно переоборудовать в агроусадьбу, гостиницу или в гидроэлектростанцию ​​"с серьезной прибылью".









Автором проекта стал Авраам Бергер. Это комплекс сооружений, в который входили сама мельница, мост, дамба, хозяйственные пристройки. К мельнице прилегает территория на 20 соток земли.





Стоимость выставленной недвижимости — 55 тысяч долларов.