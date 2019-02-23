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В Молодечненском районе старинную водяную мельницу выставили на продажу
Заброшенную водяную мельницу из Городка, которая является одной из самых известных достопримечательностей Молодечненского района, выставили на продажу.
Как пишет
Автором проекта стал Авраам Бергер. Это комплекс сооружений, в который входили сама мельница, мост, дамба, хозяйственные пристройки. К мельнице прилегает территория на 20 соток земли.
Стоимость выставленной недвижимости — 55 тысяч долларов.
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Заброшенную водяную мельницу из Городка, которая является одной из самых известных достопримечательностей Молодечненского района, выставили на продажу.
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