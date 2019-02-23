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Правительство проверит компетентность коммерческих служб убыточных предприятий
24.02.2019 20:53 — Разное | Ежедневник
Правительство намерено обратить самое пристальное внимание на компетентность коммерческих служб предприятий, которые годами находятся в убытках.
Как заявил в интервью телеканалу СТВ заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, Министерству промышленности нужно разработать детальную политику долгосрочного и среднесрочного развития своих предприятий, чтобы оптимизировать производственные процессы и решить финансовые проблемы.
Как отметил вице-премьер, большинство показателей социально-экономического развития Министерство промышленности выполнило, но это сделано главным образом за счет крупных успешных предприятий, которые и тянут всех. А между тем, все должны обеспечивать эти показатели.
По словам вице-премьера, в ближайшее время правительство намерено обратить самое серьезное внимание на компетентность экономической и коммерческой служб предприятий. Заместителям, курирующим эти вопросы, предложено скорректировать бизнес-планы и по итогам I квартала доложить о результатах.
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Правительство намерено обратить самое пристальное внимание на компетентность коммерческих служб предприятий, которые годами находятся в убытках.
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