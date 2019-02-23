Правительство проверит компетентность коммерческих служб убыточных предприятий





Правительство намерено обратить самое пристальное внимание на компетентность коммерческих служб предприятий, которые годами находятся в убытках.

Как заявил в интервью телеканалу СТВ заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, Министерству промышленности нужно разработать детальную политику долгосрочного и среднесрочного развития своих предприятий, чтобы оптимизировать производственные процессы и решить финансовые проблемы.

Как отметил вице-премьер, большинство показателей социально-экономического развития Министерство промышленности выполнило, но это сделано главным образом за счет крупных успешных предприятий, которые и тянут всех. А между тем, все должны обеспечивать эти показатели.

По словам вице-премьера, в ближайшее время правительство намерено обратить самое серьезное внимание на компетентность экономической и коммерческой служб предприятий. Заместителям, курирующим эти вопросы, предложено скорректировать бизнес-планы и по итогам I квартала доложить о результатах.