После трагедии в Столбцах школы Гомеля начали переходить на «закрытый» режим

Двойное убийство в Столбцах, о котором мы писали и разговоры о котором не утихают, повлияло на беларускую систему образования. Лукашенко поручил укрепить безопасность всех образовательных учреждений нашей страны, и чиновники начали принимать меры. Так, Сергей Порошин, начальник управления образования Гомельского облисполкома, доложил, какие шаги были предприняты в этом направлении в Гомельской области, с ообщает ex-press.by. От школы к школе эти шаги отличаются.



Система безопасности в школах Гомеля



В некоторых школах Гомеля система безопасности была налажена еще раньше: в гимназии № 56 давно ввели электронную пропускную систему. В школе № 49 есть камеры видеонаблюдения, в школе № 25 теперь у каждого родителя будет личный пропуск, а в школе № 67 каждый взрослый должен обозначить цель своего визита вахтеру. Администрация школ уверяет, что безопасность еще повысят, а вот в других школах родители – папы и мамы – настроены резко отрицательно и чуть ли не агрессивно в отношении нововведений.



Например, в школе № 27 родители обязаны довести ребенка до вахты, после чего его забирает учитель или дежурная и сопровождает к классу. Взрослые реагируют по-разному. В школе № 26 родители отводят детей в класс, но прежде расписываются в журнале. В школе № 8 на входе дежурит охранник, который по камерам наблюдает не только за тем, что происходит в школе, но и на прилегающей к ней территории.



Обратная сторона «закрытого» режима



Тем не менее, в социальных сетях многие родители такой практикой не удовлетворены. По их мнению, она носит неадекватный характер. В одной из школ отцов и матерей практически перестали пускать.



Эта школа находится на северо-востоке Гомеля. Теперь в нее попасть крайне сложно. С огромными трудностями родители сталкиваются еще и тогда, когда приходится забирать детей после окончания занятий: внутрь им пройти не дают. Администрация предлагает несколько решений выхода из ситуации: позвонить ребенку (невзирая на то, что использование мобильных телефонов в школе запрещено) или позвонить учителю с просьбой вывести ребенка к вахте (удостоив педагога дополнительной нагрузкой).



Такая система делает сложным посещения занятий в кружках. Наблюдатели отмечают, что пока дежурный задерживает родителей, по коридорам бегают старшеклассники. Один из них недавно баловался с другими детьми и ударился об пол, потерял сознание. Но мальчику оказали первую помощь люди поблизости, и все закончилось хорошо.



Мнения гомельчан об усилении безопасности



Администрация предъявляет свои аргументы в защиту «закрытого» режима. Она убеждена, что чем меньше незнакомых людей в школе, тем ниже выше качество образовательного процесса. А ученики младших классов благодаря таким условиям становятся более самостоятельными.



Многие же гомельчане упрекают школу в том, что подобный режим используется ей в корпоративных целях. Родителям стало труднее понимать, что происходит внутри учреждения. Родители делают акцент на том, что они не могут нанести школе вред: ни в одной из стран родители никогда не участвовали в серийных убийствах в школах.



Вместе с этим мероприятий по профилактике не проводится. Ни с детьми, ни с родителями не ведутся беседы о том, каковы причины таких эксцессов и как их выявить на ранних стадиях. Многие считают, что металлодетекторы были бы куда эффективнее. Однако отдельные школы учитывают пожелания родителей и, как заявляется, работают над тем, чтобы сделать режим менее иррациональным.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После трагедии в Столбцах школы Гомеля начали переходить на «закрытый» режим Двойное убийство в Столбцах, о котором мы писали и разговоры о котором не утихают, повлияло на беларускую систему образования. Лукашенко поручил укрепить...