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«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

24.02.2019 21:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В смертельном ДТП в Ружанах погибли 44-летняя женщина и 6-месячный ребенок, бабушка и внучка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В аварии в Ружанах погибли 6-месячный мальчик и его бабушка: на людей упали брёвна из лесовоза

Их завалило бревнами, которые упали из перевернувшегося прицепа большегрузного МАЗа. 25-летнюю маму девочки забрала скорая.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Дорога, по которой ехал большегруз, – часть республиканской трассы Р44. Городской участок улицы тротуарами не оборудован, и люди вынуждены ходить по узкой грунтовой обочине. Местные жители уверяют, что тревогу били не единожды, но решения так и не дождались. Ситуацию усугубляет еще и то, что такая дорога – не единственная. Кто виноват и что делать?

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

О трагедии недельной давности на злосчастном перекрестке в Ружанах напоминают лишь цветы, игрушки да опилки от бревен. Лес в Ивацевичи везли, как обычно, по республиканской трассе прямо через центр поселка. Как выяснилось позже, с нарушениями. На повороте прицеп с бревнами опрокинулся прямо на двух женщин с ребенком. Шансы спастись – минимальные. Дорога здесь сужается: проезжая часть, обочина и сразу забор.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Чтобы это не было тротуара! Ни проехать ни пройти. А посмотрите какое движение тут – фуры, лесовозы.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Движение на республиканской трассе действительно интенсивное. Трафик для поселка сумасшедший. Ограничение скорости соблюдают далеко не все. Большегрузы идут один за другим. Рядом – крупное хозяйство. Целые караваны из фур и техники вынуждены лавировать между людьми. По такой полосе препятствий ежедневно передвигается и местный почтальон.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Опасаюсь. Я всегда схожу в сторону. Подальше, не здесь.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Опасным маршрутом по дороге жители ближайших улиц были обеспокоены и до трагедии. Говорят, проблему отсутствия тротуаров, пешеходного перехода или светофора поднимали, и не раз.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Вячеслав Шпак, житель городского поселка Ружаны:
Люди боялись. За детей боялись. У нас же школа рядом здесь. Еще взрослый сможет как-то сориентироваться, дорогу послушать.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Любовь Марковская, жительница городского поселка Ружаны:
Это на моей памяти уже третий раз трупы. И обращались, и писали люди – никто внимания не обращает.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Однако в ГАИ от коварного перекрестка угрозы пешеходам не увидели. Не дошли тревоги людей и до местной власти.  

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Оксана Манчик, председатель Ружанского сельисполкома:
Каких-либо обращений за период моей работы (за последние пять лет) у нас нет. С предложением какого-либо обустройства лежачих полицейских, светофора. Не было таких обращений в сельисполком. Было одно обращение, но оно связано с прилегающей к данной дороге.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Оптимальный выход в этом случае – объездная дорога. Но в то же время это самый трудоемкий и затратный вариант. Хоть и не единственный.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Петр Бутрим, корреспондент:
По нормативам полноценный тротуар предусмотрен только в тех местах, где интенсивность движения пешеходов больше 200 человек в сутки. Но далеко не всегда этот показатель отражает реальную опасность на дороге. А тем временем количество ДТП увеличивается вопреки всем прогнозам.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Как выяснилось, в целом по району в капитальном ремонте нуждаются почти 80 % дорог республиканского значения. Тротуарами за несколько лет обустроили всего один километр.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Владимир Пунько, начальник Пружанского ДЭУ-25:
Мы делаем в основном укрепленные обочины. Вот за четыре года мы сделали порядка 21 километра укрепленных обочин. Это когда к проезжей части добавляется 1,5-2 метра. Это для безопасности пешеходов, велосипедистов.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Похожая картина и на местных автодорогах. В Брестской области тротуары или велодорожки сегодня есть на менее чем 3 % всей протяженности. Где они появятся в будущем  решает комиссия по повышению безопасности дорожного движения.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Геннадий Панасюк, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:
Рекомендацией комиссии в прошлом году было устройство 11 километров новых тротуарных дорожек. Это устройство светофорных объектов, ликвидация в отдельных местах нерегулируемых пешеходных переходов либо устройство новых.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

За безопасный путь в школу своих детей уже не первый год продолжает бороться и Александр Онохов. Просьба многодетного отца – обустроить тротуары или сделать движение на проблемных улицах односторонним. Но письма в райисполком пока результатов не дали.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Александр Онохов, житель Пружан
Особенно это актуально зимой. Утром, когда дети идут в школу, темно. Вторая смена возвращается домой  тоже темно. И снег, который сгребают, не дает даже по краю пройти. Приходится идти по проезжей части.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке

Опасный участок в Ружанах приведут в порядок уже в 2019 году. Однако подобных мест для экстремальных прогулок по краю дороги остается достаточно много. Сделать безопасными все и сразу невозможно. Главное, чтобы напоминанием об этом не становились случаи гибели пешеходов.

«Люди боялись. За детей боялись». Ружаны через неделю после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке
 
 
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Новости Беларуси. В смертельном ДТП в Ружанах погибли 44-летняя женщина и 6-месячный ребенок, бабушка и внучка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В аварии в...
 
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