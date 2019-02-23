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«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями
Новости Беларуси. Минский район Сухарево преображается на глазах. Строятся новые детские сады, школы, больницы и магазины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А вот дорожная инфраструктура примерному облику соответствует далеко не всегда.
Артем Скакун, житель Минска:
Андрей Пилипейчик, житель Минска:
Пешеходы (а половина из них дети) вынуждены делить дорогу с автомобилями. На участке в 200 метров нет ни разделительных полос, ни тротуаров. Особенно высокий риск попасть под колеса в час пик. Шестиклассник Никита Скачок домашний инструктаж проходит едва ли не каждый день. Иначе никак.
Никита Скачок, житель Минска:
Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
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«Ходить невозможно. Машины ездят, идёшь навстречу машине». В Сухарево пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями
Новости Беларуси. Минский район Сухарево преображается на глазах. Строятся новые детские сады, школы, больницы и магазины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А...
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