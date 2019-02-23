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В Минске отмечают сохранение неравных условий для промпредприятий в ЕАЭС
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что не удовлетворен ситуацией с выстраиванием единой промышленной политики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"Справедливости в этом вопросе пока нет, поэтому активная работа ведется между правительствами. Еще предстоит глубокая работа", - сказал И.Ляшенко в интервью телеканалу
Вице-премьер заметил, что неудовлетворение белорусской стороны вызывают подходы, которые существуют в Евразийском союзе, "ограничивающие свободу и равенство при продаже техники потребителям".
Он с сожалением констатировал, что "договоренности сегодня видоизменяются". Так, "производители Российской Федерации имеют поддержку - субсидирование до 25%", - обратил внимание И.Ляшенко. Белорусские предприятия, по его словам, могут рассчитывать на получение такой поддержки только при условии достижения значительной степени локализации, что регулируется внутрироссийскими документами.
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Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что не удовлетворен ситуацией с выстраиванием единой промышленной политики в Евразийском...
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