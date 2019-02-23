Королевские условия: в Беларуси розы в теплицах выращивают круглый год

Белорусские розы можно купить круглый год. В крупнейшем агрокомбинате приручили самые капризные сорта королевы цветов. А помогают работникам зарубежные технологии ухода и единственная в стране роботизированная система сортировки. Как это работает, рассказала корреспондент телеканал «МИР 24» Ольга Баранова.

На улице минусовая температура, а в теплице море роз. Все дело в особенностях выращивания: пока с одних кустов срезают урожай, такой же стеной созревают следующие бутоны.

Татьяна Гурина с капризной королевой цветов работает уже более пяти лет. Секатором владеет виртуозно. В преддверии праздников срезает до трех тысяч цветов.

«Мы срезаем только то, что идет в магазины и продается, розы с правильно раскрытой сердцевинкой», – говорит женщина.

Отечественные розы выращивают по голландским технологиям: минеральная вата, капельный полив и специальные фитолампы, которые светят больше двадцати часов в сутки. От вредителей спасают цветоловушки и насекомые-энтомофаги.

«Климат поддерживается голландской системой, которая регулирует в течение суток температуру в районе двадцати двух градусов днем и шестнадцати ночью. Это самая комфортная температура для получения максимально крупного бутона», – рассказал начальник производства Александр Крышталев.

На территории в несколько гектаров более двух десятков сортов роз , однако стойкого аромата нет. Это особенность тепличных цветов. Самые популярные – красные, белые и, вопреки мифам, желтые. У белорусских цветоводов сейчас спросом пользуются и кустовые розы. За большое количество бутонов на одной ветке их называют «спрей».

Прежде чем под искусственным солнцем зацветет миллион алых роз, должно пройти около двух месяцев. Чтобы розы в букете были один к одному, их сортируют на специальной линии. Кстати, она единственная в стране. На остальных производствах это по-прежнему делают вручную.

«Они в кабинки заходят, сортируются от 80 до 40 сантиметров. Дальше упаковываются по десять штук, а после выходят на ленту», – поделилась сортировщик роз Ольга Федченко.

После сортировки собранные букеты помещают в холодильник. Такая «заморозка» помогает сохранить цветочное настроение до двух недель. Ежедневно на прилавки отправляют более 20 тысяч роз, а в предпраздничные дни их количество увеличивается в десятки раз.

Белорусские розы не только дольше цветут, но и обойдутся дешевле. Средняя стоимость в районе доллара.