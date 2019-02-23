

В Солигорске состоялся торжественный вечер в честь 30-летия вывода войск из АФГАНИСТАНА. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

Время все расставляет по своим местам, и сейчас существуют различные мнения о том, целесообразна ли была война в Афганистане. Но день вывода советских войск из этой страны в любом случае – знаковое событие. Это произошло 15 февраля 1989 года, хотя ребята, исполняющие интернациональный долг в Афганистане, уже с мая 1988 начали возвращаться на территорию бывшего Союза. А многим, увы, не суждено было вернуться. Много боли и слез принесла и в белорусские семьи эта бессмысленная война.



15 февраля — день скорби и памяти. Бывшие воины-интернационалисты в этот день собираются вместе, вспоминают тех, кто не вернулся к родным и близким. По традиции проводится митинг у мемориала «Черный тюльпан», затем активисты и бывшие воины-афганцы посещают места захоронения погибших, их семьи. Не станет исключением и 15 февраля нынешнего года, в этот день исполнится 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.















13 февраля текущего года в концертном зале ГУО «Солигорская детская школа искусств» состоялся торжественный вечер «Рубцом на сердце лёг Афганистан», посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. Организатором мероприятия выступило управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета совместно с ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» и ГУО «Солигорская детская школа искусств».



В фойе Солигорской детской школы искусств разместились тематические выставки, организованные ГУО «Солигорская детская художественная школа», ГУК «Солигорский краеведческий музей» и ГУК «Солигорская районная центральная библиотека».























После трогательных роликов и фильма Солигорского телеканала выступила группа «Каскад» с песней «Опять тревога», а затем на сцену поднялись председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко и председатель Солигорского районного совета депутатов Алла Калеева. Из их уст прозвучали теплые слова ребятам, которые прошли через такое недавнее военное лихолетье.









Благодарности председателя за значительный личный вклад в развитие общественного ветеранского движения воинов-интернационалистов, верность военной присяге, воинскому долгу и в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана были объявлены Александру Бабарике, Николаю Белько, Владимиру Давидовичу, Анатолию Делендику, Евгению Корзану, Александру Круковичу, Александру Мацкевичу, Владимиру Митрофанову, Николаю Пахомову, Геннадию Сосновскому, Ивану Терешкевичу, Валерию Федорчаку.





















Почетные грамоты и благодарственные письма Солигорского районного совета депутатов получили Владимир Купцевич, -Леонид Булыга, Сергей Микулич, Геннадий Ефимович, Анатолий Клишевский, Александр Лекарствов, Владимир Дигаленя, Михаил Таранов, Александр Дубровин.













В торжественной обстановке состоялось награждение воинов-интернационалистов региона медалью «В память 30-летия окончания боевых действий в Афганистане». В торжественном мероприятии приняли участие военный комиссар Солигорского и Любанского районов Минской области, полковник Николай Николаевич Шепелевич и председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич Поскробко.



Всего было вручено 34 медалей. К сожалению, по различным причинам прибыть на торжество смогли не все его виновники – всего в Солигорском районе проживает около 305 воинов-«афганцев». Однако нет сомнений: своего героя найдет каждая медаль.















После музыкальной паузы к присутствующим в зале обратился Владимир Купцевич, председатель районной организации объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», которая действует в нашем районе уже 30 лет. Он не мог не коснуться темы родных и близких не вернувшихся с войны ребят. Особенно же безотрадно говорить о матерях, которые потеряли своих детей. Им – цветы и слова сочувствия…













Директор школы искусств Олег Щербов исполнил трогательную песню «Баллада о солдатской матери», а затем весь зал застыл в минуте молчания.





На мероприятии также выступили председатель Совета Солигорской районной организации ветеранов Галина Петрашко и первый секретарь Солигорского райкома ОО «БРСМ» Артем Жовнерик.









Затем – творческая часть мероприятия. У многих зрителей наворачивались слезы на глаза от песен группы «Каскад». Каждый присутствующий думал о том, как ценен мир, как важно уметь его сохранить, чтобы не платить на войнах страшной ценой – человеческими жизнями.

Те, кто прошел Афганистан, на сегодняшний день заслуживают глубокого уважения. Ведь это люди, познавшие все возможные лишения и тяготы суровой военной действительности, однако не сломавшиеся и нашедшие себя в гражданской жизни.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Эдуард КИДЯЕВ.