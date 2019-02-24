Гандболисты БГК, выиграв первый тайм, уступили «Веспрему» в Лиге чемпионов

Гандболисты БГК имени Мешкова, одержавшие в минувшем туре Лиги чемпионов первую победу в 10 матчах, снова продолжили череду неудач, уступив в гостях венгерскому «Веспрему». При этом брестчане выигрывали у именитого соперника после первого тайма, но провалили вторую половину встречи.



Фото: bgk-meshkova.com

«Веспрем» (Венгрия) — БГК им. Мешкова (Беларусь) — 28:20 (9:10).

24 февраля. Веспрем. «Веспрем-Арена».

«Веспрем»: Штербик, Миклер; Манасков (1), Илич (3), Теннесен (2), Гаич (1), Нильссон (4), Надь (3), Маргуч, Штрлек (1), Терзич (1), Благотиншек (1), Ненадич (1), Маэ (4), Мачковшек (4), Лекаи (2).

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (4), Шкуринский (4), Юринок (1), Потеко, Ивич (1), Шумак (1), Баранов, Горак, Разгор (4), Обранович, Сельвесюк, Джукич (4/1), Джорджич, Шилович (1).

23 февраля сосед БГК по турнирной таблице шведский «Кристианстад» уступил дома македонскому «Вардару» — 30:32.

Сегодня в нашей группе «А» состоялся также матч «Монпелье» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 28:36.



Фото: eurohandball.com

До финиша группового этапа БГК осталось провести один матч: 2 марта мешковцы дома примут шведский «Кристианстад».

Главными конкурентами брестчан в борьбе за путевку в плей-офф являются «Кристианстад» и «Монпелье».

«Монпелье» до финиша предстоит поединок с македонским «Вардаром» (в гостях).

По итогам групповой стадии в следующий этап из групп «А» и «В» выйдут по 6 лучших команд.