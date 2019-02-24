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Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

24.02.2019 23:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Юные белорусские хоккеисты стали одним из приятных сюрпризов Юношеского олимпийского фестиваля в Сараево. Наша сборная до 17-ти лет на прошлой неделе завоевала серебро форума, сообщили в программе «Неделя спорта».

Наталья Федорцова пообщалась с главным тренером команды Павлом Перепехиным и убедилась, что юношеские успехи отнюдь не сулят золотые горы белорусскому хоккею.

Наталья Федорцова, СТВ: 
Второй раз команда возвращается с Олимпийского фестиваля с серебром. Стабильность – признак мастерства?

Павел Перепехин:
Наверное, можно и так сказать. Но в этот раз добыть серебро было намного сложнее. Ребята старались, отдали на этом турнире все силы, поскольку сражались за честь страны. Может, пока о мастерстве рано говорить, но в любом случае парни выступили достойно.

Наталья Федорцова: 
Уже прошло достаточно времени, чтобы всё переосмыслить, эмоции улеглись. На холодную голову можете сказать, что довольны результатом?

Павел Перепехин:
Всегда хочется большего. Мы понимали, против кого играли. Тот счёт, который был в матче, позволял нам цепляться за игру, но сказался опыт соперника. У наших ребят его поменьше, плюс в третьем периоде парни разволновались, где-то сказалась нехватка мастерства. Как итог – отдали инициативу, чем чехи и воспользовались.

Наталья Федорцова: 
Что сразу после матча сказали команде в раздевалке?

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

Павел Перепехин:
Сказал, что ребята молодцы и страна может ими гордиться. Всё-таки борьба шла до последнего, и они делали максимум от себя зависящего. Пусть этот результат будет не самым высоким в их карьере, и пусть парни стремятся к лучшему.

Наталья Федорцова: 
Сразу после матча вы говорили, что не рассчитывали на борьбу за золото. Почему так были настроены?

Павел Перепехин:
Знали уровень соперника. Да, мы хотели бороться, хотели показать максимальный результат, но на подсознательном уровне такое настроение присутствовало. Ко всему прочему, наша команда была не в оптимальном составе.

Наталья Федорцова: 
А что нам помешало поехать оптимальным составом?

Павел Перепехин:
Часть ребят выступали за U-18 – у нас совпали даты турниров. Тем более для парней Евгения Есаулова эти соревнования были заключительными перед чемпионатом мира в Швеции. Поэтому важно было поехать, чтобы была возможность проявить себя и попасть в основной состав.

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

«Медали не так важны, важно воспитывать игроков для сборных»

Наталья Федорцова: 
Вместе с тем, вы уже сказали, что команде не хватает международного опыта. Пробовали ли разговаривать на эту тему с руководством федерации. Или участие в чём-то подобном не оправдано?

Павел Перепехин:
Оправдано. Но подобные инициативы должны исходить из федерации, там, наверху должны искать турниры под нас, чтобы мы сражались с топами. Но это очень сложно, у всех сборных график расписан так, что нам влезть достаточно проблематично.

Наталья Федорцова: 
Но те же самые чехи с большим международным опытом, получается, есть такие чемпионаты.

Павел Перепехин:
Есть, но нас там не сильно ждут. Очень тяжело туда пробиться.

Наталья Федорцова,: 
Исходя из уровня или финансовых возможностей?

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

Павел Перепехин:
Изначально из уровня: всё-таки есть топовые страны, которые стараются играть в основном между собой.

Наталья Федорцова: 
Но вот так, смотришь на детский хоккей – есть медали, есть результат, а ко взрослому уровню никого не остаётся, куда пропадают эти ребята?

Павел Перепехин:
Я бы не сказал, что у нас много медалей, в плане сборных команд.

Наталья Федорцова: 
Но на школьных турнирах.

Павел Перепехин:
Ну, школьные турниры – это школьные турниры. Медали не так важны, важно воспитывать игроков для сборных. А сборные топовые соревнования не выигрывают.

Наталья Федорцова: 
Однако сейчас-то серебро взяли, и турнир не последний. Два года назад тоже серебро.

Павел Перепехин:
В то время и ситуация немного иная была – совсем другие команды. Хоть тогда финал тоже выдался непростой. Но в этот раз были топовые команды с высоким уровнем хоккеистов. Попасть в финал с такими соперниками – престижно, однако хочется, чтобы это было не разовое явление. Дальше в развитии парней всё будет зависеть от того, куда они пойдут играть, в какие клубы и лиги, и какие тренеры им попадутся. Хорошо, чтобы кто-то уже сейчас пробовал пробиться во взрослые команды, например, в ту же Экстралигу «А». Потому что если долго топтаться в высшей лиге, лет до 20, роста никакого не будет.

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

«Это наша проблема, что у игроков нет веры в себя, из-за чего они не делают то, на что способны»

Наталья Федорцова: 
Сейчас вы после Олимпийского фестиваля вернулись в плей-офф чемпионата. Нет такой излишней самоуверенности, что после серебра все белорусские соперники будут обыгрываться на раз?

Павел Перепехин:
Наоборот хорошо, если у них появится такая уверенность. Я бы сказал, это наша проблема, что у игроков нет веры в себя, из-за чего они не делают то, на что способны. Поэтому мы и стараемся заставить игроков преодолеть страх ошибки. Лучше отработать в обороне, чем бояться что-то сделать в нападении. Излишняя самоуверенность – это плохо, но вера в свои силы после таких турниров необходима.

Наталья Федорцова: 
Появилась?

Павел Перепехин:
Появилась. С большего, думаю, да.

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

«90% игроков нашей сборной не смогли бы играть в других коллективах вышки»

Наталья Федорцова: 
Многие тренеры высшей лиги сетуют на то, что U-17 забирает лучших, стоит кому-то только появиться, тем самым обезкровливает другие команды, ну и лишает чемпионат интриги.

Павел Перепехин:
Не думаю. В последние годы ни U-17, ни U-18 не выигрывали чемпионат. Сейчас основу нашей команды составляют игроки юниорского чемпионата. Уверен, многие из них не смогли бы пробиться в фарм-клубы Экстралиги «А» хотя бы просто по возрасту. Им бы не доверяли. А у нас играют ребята 2003 года рождения – пять человек. Наша команда – отличный шанс для их развития, для того, чтобы выходить на лёд с ребятами постарше. Так что я бы не стал говорить, что мы собрали сливки из высшей лиги, оставив остальные команды на паперти. Поверьте, 90% игроков нашей сборной не смогли бы играть в других коллективах вышки.

Наталья Федорцова: 
Бывало ли такое, чтобы кто-то отказывался от перехода в сборную?

Павел Перепехин:
Нет. Бывало наоборот, ребята от нас сами уходили: был дискомфорт, к примеру, связанный с учёбой или по самой игре. Они уходили, и мы спокойно к этому относились. Хоккеист вполне может развиваться в другом клубе. Насильно сюда забирать и здесь удерживать – не в нашем стиле. Естественно, парням, которые играют в сборной, будем доверять больше, но это не значит, что ребята, которых здесь нет, не попадут в состав команды на топовом турнире. Единственное, в своём клубе такой спортсмен должен быть лидером, иметь хорошую игровую практику, снимать вопросы в ключевых моментах матча. Даже хорошо, когда такие парни есть, это создаёт дополнительную конкуренцию в сборной.

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

«Мы хотим дать ребятам игровую практику, дать возможность где-то ошибиться»

Наталья Федорцова: 
U-17 в высшей лиге: что важнее – дать равноценную практику всем игрокам или взять золото?

Павел Перепехин:
С большего разделить поровну. Что касается вратарей, они у нас равнозначные: изначально хотели расставить приоритеты, определить первый номер, но получилось иначе. Если брать полевых игроков, у команды нет цели стать первой. Мы хотим дать ребятам игровую практику, дать возможность где-то ошибиться, вместе с тем, приобретать уверенность в себе, развивать навыки. А то, что мы сейчас вышли в плей-офф с первого места – показатель их работы.

Наталья Федорцова: 
U-17 и U-18 базируются в Раубичах: удобно ли, всего ли хватает. В Минске работать, наверное, было бы приятнее?

Павел Перепехин:
В плане локации – удобно. Другое дело, что команды две, а лёд один. И каждый старается перетянуть одеяло на себя, выбирая более комфортное время. Но система уже отлажена, и не сказать, что сейчас этот нюанс превращается в проблему.

Наталья Федорцова: 
В целом, существование таких проектов как U-17, U-18, U-20 вызывают споры. Насколько они и правда полезны?

Павел Перепехин:
В принципе, полезны. Мы выдёргиваем ребят и даём им игровую практику, обеспечиваем нормальный тренировочный процесс, решаем вопросы с учёбой. Плюс, они постоянно у нас на глазах, и мы без перерыва следим за их развитием. Повторюсь, если парень может играть на уровень выше, здесь держать его не будем. Мы наоборот оставляем себе игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение. Сейчас мы забрали ребят из юниорского чемпионата, и они играют против хоккеистов на 4-5 лет старше. Считаю, что это очень полезно для них.

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

Наталья Федорцова: 
А не страшно? Большая разница 15-летнему парню выходить против 20-летнего?

Павел Перепехин:
Если мы говорим о лучшем 15-летнем игроке, который представляет сборную, то он должен спокойно выходить против 20-летнего хоккеиста.

Наталья Федорцова: 
Но этот 20-летний  может ребёнка  сломать даже чисто психологически.

Павел Перепехин:
Может, однако мы пытаемся с этим страхом бороться. Также стараемся подготовить ребят и физически, и технически, чтобы они с этим могли справиться.

Наталья Федорцова: 
В прошлом году вы тренировали U-18, сейчас U-17: не воспринимаете это как понижение?

Павел Перепехин:
Абсолютно нет. Более того, я сам хотел пойти в команду на год младше, чтобы пройти с ребятами двухлетний цикл для более успешного выступления на чемпионате мира.

Наталья Федорцова: 
В целом, насколько тесное сотрудничество между U-17 и U-18?

Павел Перепехин:
К совместным тренировкам не прибегаем, но команды всегда рядом. А так, постоянно происходит ротация между двумя составами: мы видим их, они нас. Но приоритет отдаётся U-18: и игроки, и время тренировок.

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

«Это нормально, когда твои лидеры развиваются или в других лигах, или в других командах»

Наталья Федорцова: 
Вам лично за это не обидно, что идёте по остаточному принципу?

Павел Перепехин:
Зато в прошлом году было наоборот. Мы тоже пользовались игроками 2001 года. И это нормально, когда твои лидеры развиваются или в других лигах, или в других командах. Так что всё хорошо.

Наталья Федорцова: 
Скоро U-18 поедет в Швецию на чемпионат мира, есть шанс, что и вы войдёте в тренерский штаб?

Павел Перепехин:
Это вопрос к федерации. Были разговоры, что я планируюсь в эту поездку, посмотрим, в качестве кого. Пока детального обсуждения не было. Что касается подобного разговора с Есауловым, беседовали с ним, но пока своих проблем хватает и у него, и у меня – каждый в своей команде. А до чемпионата ещё есть время, чтобы решить этот вопрос.

Наталья Федорцова: 
В прошлом году мы дошли до ¼. На что можно рассчитывать в этом году?

Павел Перепехин:
Заранее планировать сложно. Всё будет зависеть от происходящего в Швеции, от самих ребят, от тренеров – насколько уверенно мы войдём в турнир, насколько уверенно будем там выглядеть. Естественно, хотелось бы, как минимум выйти в четвертьфинал. Но все понимают, что можно выйти с не очень высокого места и попасть на сильного противника из другой группы. В любом случае, должны выкладываться в каждом матче, обретать уверенность и дальше смотреть, насколько можем продвинуться.

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

«Задача – остаться в элите, а дальше – подниматься как можно выше»

Наталья Федорцова: 
Но задача-минимум ставится в любом случае.

Павел Перепехин:
Остаться в элите, а дальше подниматься как можно выше.

Наталья Федорцова: 
Уже понятно, хотя бы приблизительно, каким составом поедет сборная?

Павел Перепехин:
Где-то 80% состава есть на постоянной основе. Есть вопросы по нашим игрокам, которые сейчас в Америке – смогут ли приехать. Но так команда готовится, и готова к тому, что может поехать и без этого усиления.

Наталья Федорцова: 
А с нашими ребятами за рубежом связывались?

Павел Перепехин:
Да, постоянный контакт есть. Единственное, как клубы отпустят – по-моему, почти все попадают в плей-офф. И уже по мере вылета из нокаут-раунда игроки смогут приезжать.

Наталья Федорцова: 
А шансов, что клубы отпустят наших парней на чемпионат, невзирая на плей-офф, нет?

Павел Перепехин:
Если это не ключевые игроки команды, то, возможно, и отпустят. Но, в то же время, если они не основные там, то они не помощники здесь. Тем более, они ехали в Америку играть, показывать себя, и судить их будут по плей-офф, поэтому не думаю, что они сюда приедут в ущерб клубу.

Наталья Федорцова: 
Говорят, что хорошего хоккеиста видно с детства. Есть сейчас в U-17 или в U-18 ребята, которые в будущем станут игроками национальной сборной?

Павел Перепехин:
Думаю, что есть.

Наталья Федорцова: 
Кто? Где? В каком амплуа?

Павел Перепехин:
Не хотел бы сейчас говорить. Есть и нападающие, есть и защитники, есть на данном этапе и неплохие вратари. Всё будет зависеть от их дальнейшего развития. На данном этапе они есть.

Наталья Федорцова: 
Защитники то хоть праворукие, а то с этим по жизни проблема?

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

Павел Перепехин:
У нас праворуких нет. Но в U-18 есть неплохой парень. Но мы ещё селекцию проведём, поищем.

Наталья Федорцова: 
Вы тренируете парней в непростом возрасте. Как удаётся справляться с юношеским максимализмом и в раздевалке, и на льду?

Павел Перепехин:
Пока не было каких-то таких проблем. Все достаточно мотивированы, думают о хоккее.

Наталья Федорцова: 
Однако отличительная черта юношеского хоккея в том, что много эмоций, в том числе и там, где нужно хладнокровие. Как с этим бороться?

Павел Перепехин:
В первую очередь, это зависит от игрока – как он может управлять собой. Конечно, есть такие моменты, но это нормально. Стараемся остужать этот пыл, разговаривать – пока действует.

Наталья Федорцова: 
За время своей тренерской карьеры вы поработали и со взрослыми хоккеистами, и вот сейчас с юношами. С кем проще?

Павел Перепехин:
По-разному. Бывает, проще со взрослыми – всё-таки меньше нужно объяснять прописные истины. А с детьми постоянно нужно всё проговаривать. Но здесь интереснее – возможность повлиять, воспитать, можно в чём-то и поэкспериментировать. И в таком возрасте мотивации у ребят больше, чем у взрослых. Они ещё видят себя где-то далеко, и стремятся к этому.

Павел Перепехин: «Оставляем игроков, которые пока не востребованы в клубах, чтобы не потерять это поколение»

«Очень сильно в детском хоккее уходим в результат. В итоге уходят какие-то навыки»

Наталья Федорцова: 
Существует мнение, что проблема белорусского хоккея кроется на детском уровне. Вы максимально погружены в этот уровень, чего не хватает?

Павел Перепехин:
Я бы сказал, что не хватает индивидуально сильных игроков. Очень рано они начинают играть во взрослый хоккей. Начинают бороться за результат, забывая об улучшения навыков: обводки, катания, способности думать на льду. Хотелось бы, чтобы со школ выходили игроки с высоким уровнем индивидуального мастерства. А смогут ли они дальше быть командными игроками – второй вопрос. Но, к сожалению, очень сильно в детском хоккее уходим в результат. В итоге уходят какие-то навыки.

Наталья Федорцова: 
То есть подход: найди себе в возрасте 2-3 деток потенциально способных, работай с ними, потому что воспитать 20 человек ты не сможешь – работает?

Павел Перепехин:
Не обязательно. Ты должен стараться развивать всех игроков, но тем, кто более способен, нужно уделять больше внимания. Какие-то вещи не запрещать, а наоборот – раскрывать, работая со всеми. Это можно делать.

Наталья Федорцова: 
И напоследок извечный вопрос: возвращения белорусов в МХЛ – нужно?

Павел Перепехин:
Понятно, что этим вопросом должны заниматься другие люди. Но опять же, мы говорим о международном опыте, о том, что его мало для наших юношеских сборных. Чтобы играть в топ-дивизионе, с такими соперниками должны видеться чаще. И та конкуренция, которая есть в МХЛ, была бы полезна для игроков U-18. U-17 там, конечно, нечего делать, но ребята на год-два старше могли бы там играть и расти. Всё-таки игроки из этой лиги очень часто попадают и в КХЛ, а некоторые и в НХЛ.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Юные белорусские хоккеисты стали одним из приятных сюрпризов Юношеского олимпийского фестиваля в Сараево. Наша сборная до 17-ти лет на прошлой...
 
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