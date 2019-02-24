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Визит Александра Лукашенко в Военную академию. Беседа с курсантами. Репортаж в программе «Неделя»

24.02.2019 20:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Есть такой праздник – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. И на неделе мы его отметили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Визит Александра Лукашенко в Военную академию. Беседа с курсантами. Репортаж в программе «Неделя»

Его история началась более 100 лет назад. В Советском Союзе его отмечали от мала до велика. Независимая Беларусь, следуя истине «не разрушать, а совершенствовать», сохранила традицию.

Визит Александра Лукашенко в Военную академию. Беседа с курсантами. Репортаж в программе «Неделя»

Так повелось, что 23 февраля принято поздравлять всех мужчин. Но отдельные слова, конечно, тем, для кого Родину защищать – профессия. Читай, призвание. Тем, кто сделал свой осознанный выбор. Кто готов пожертвовать собой ради мира, кто первым станет на защиту рубежей.

Визит Александра Лукашенко в Военную академию. Беседа с курсантами. Репортаж в программе «Неделя»

Накануне праздника глава государства отправился к тем, от кого зависит мирное будущее нашей страны. В Военной академии учатся молодые парни и девушки, которые защиту Отечества решили сделать своей судьбой.

Подробности в видеоматериале Евгения Горина.
 
 
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Новости Беларуси. Есть такой праздник – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. И на неделе мы его отметили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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