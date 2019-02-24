В Лос-Анджелесе раздают «Оскары». Следите за премией онлайн вместе с нами

Прямо сейчас в Лос-Анджелесе на сцене Dolby Theatre проходит 91-я церемония вручения премии «Оскар». AFISHA.TUT.BY следит за событиями и рассказывает, что происходит на главной кинонаграде США.



Актриса Эми Адамс («Власть») с супругом

Актриса Гленн Клоуз («Жена»)

Актер Рами Малек («Богемская рапсодия»)

Актриса Эмма Стоун («Фаворитка»)

Актриса Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Певица и актриса Леди Гага («Звезда родилась»)

Как уже все знают, в этом году церемония проходит без ведущего . Вместо вступительного стендапа — музыкальный номер с композициями Queen с приветом «Богемской рапсодии».

Ведущие (они же не ведущие актрисы Тина Фей, Майя Рудолф и Эми Полер) начинают церемонию с шуток, включая политические «Если кто не знает, Мексика не будет платить за стену на границе». И конечно, не обходится без подколок сама история с ведением «Оскара»: «Если мы задержимся на сцене еще на пару минут, завтра утром в газетах нас подпишут не иначе, как ведущие церемонии».

Первая награда церемонии 2019 года — «Лучшая женская роль второго плана» — отправилась Реджине Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить». «Лучшая мужская роль второго плана» — (более чем заслуженно) у Махершала Али за роль чернокожего музыканта в фильме «Зеленая книга» (это вторая номинация и вторая победа на «Оскаре» у Али, первая случилась два года назад за фильм «Лунный свет»).

Статуэтка за «Лучшую операторскую работу» без сюрпризов ушла мексиканскому режиссеру Альфонсо Куарону, который выступал в фильме «Рома» и как оператор (у него в кармане уже есть «Оскары» за режиссуру и монтаж за «Гравитацию»). «У Билли Уайлдера в офисе была табличка «Что бы сделал Любич?», а у меня «Что бы сделал Чиво?» (Эммануэль Любецки, оператор фильма «Выживший», получивший уже три «Оскара» — прим.авт.).

«Великий талант не ограничивается границами», — говорит актер Хавьер Бардем по-испански, вручая награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И на сцену вновь поднимается Альфонсо Куарон, чтобы забрать статуэтку за фильм «Рома» (самое время напомнить, что это кино никогда не будет показано в прокате, потому что сразу после победы на Венецианском кинофестивале его приобрел для эксклюзивного показа американский стриминговый сервис Netflix).



Режиссер Альфонсо Куарон и его уже не первый «Оскар»

Лушим документальным фильмом 2019 года стала картина «Свободный подъем в одиночку» — удивительная история о подвиге Алекса Хоннольда — первого человека, который без какой-либо страховки поднялся на вертикальную 3000-футовую гору, известную как «Эль-Капитан», расположенную в национальном парке Йосемити.

Лучший анимационный фильм — и ничего неожиданного — «Человек-паук: Через вселенные». Не Disney, не Pixar, а впервые в этой номинации фильм Marvel (и студия Sony).

Награды в технических номинациях распределились следующим образом. Статуэтку за «Лучший грим и прически» предсказуемо получают авторы фильма «Власть» за удивительное преображение Кристиана Бэйла в Дика Чейни. «Лучший монтаж» — у «Богемской рапсодии». Звуковые награды («Лучшее сведение звука», «Лучший монтаж звука») пачкой отправляются «Богемской рапсодии». Призы за «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшему художнику-постановщику» ушли картине «Черная пантера».



Мелисса МакКарти и Брайан Тайри Генри представляют награду за лучший дизайн костюмов и косплеят, как вы могли догадаться, авторов фильма «Фаворитка»

Лучший короткометражный анимационный фильм — американский мультфильм про пельмешки «Бао».

Чем угостят победителей и номинантов после церемонии

По традиции по окончании церемонии вручения «Оскара» звезды отправились на губернский бал. За угощения на котором последние 25 лет отвечает самый известный шеф Голливуда Вольфганг Пак. На все модные тренды и уговоры академиков Пак всегда отвечал что-то вроде «Я вас не учу снимать кино, вот и вы меня не учите готовить» и пренебрегал отдельными меню для веганов, вегетарианцев, зато всегда с радостью удивлял звездные вкусовые рецепторы находками в духе говядины вагю с брокколи и морковью, куриного пирога с черным трюфелем или лаврака с фенхелем и артишоками.

В меню этого года около 30 блюд. Из новинок : хрустящие жареные перепелки с домашними солеными огурцами на красных вафлях; пельмени с рикоттой, песто из кресс-салата и сливочным лимонным маслом; карамелизованная цветная капуста с кедровыми орешками, изюмом, лаймом, сыром лабне, кедровым орехом; карпаччо из свеклы с миндальным заварным кремом. В наличии и raw-бар с камчатским крабом, морскими ежами, севиче из гребешка.