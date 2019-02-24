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Белорусы начали больше рассчитывать на себя, чем на государство

25.02.2019 00:24 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы начали больше рассчитывать на себя, чем на государство

Белорусы сегодня в меньшей степени рассчитывают на поддержку государства, а полагаются в основном на себя.

Согласно результатам исследования, проведенного в рамках региональной программы «Разам да справы» по инициативе Центра исследования общественного управления SYMPA и общественно-культурной кампании «Будзьма беларусамі!», 63,4% белорусов считает, что именно они ответственны за свое благополучие и сами обязаны решать свои проблемы. Около 25% опрошенных уверены, что за их благополучие отвечает государство и именно оно помогает гражданам, когда они в беде.

Как отметила координатор исследований SYMPA/BIPART, кандидат социологических наук Светлана Кулеш, данные результаты кардинально отличаются от ответов, полученных в 2008 году. Тогда, наоборот, 65% опрошенных считало, что за их благополучие отвечает государство.

Исследователь также обратила внимание, что те, кто в большей степени полагается на поддержку государства, а не на себя, как правило, отличаются низким уровнем гражданской позиции и низкой гражданской ответственностью, и как видно, из результатов опроса, их сегодня стало меньше.

За что белорусы критикуют государство?

Основным, за что наши граждане критикуют государство, как следует из резуотатов опроса, оказались экономические причины: падение уровня жизни и рост цен (53%), а также реформы ЖКХ и пенсионные реформы (20%).

Достаточно низкую критику со стороны опрошенных белорусов получили коррупция и внешняя политика (6,5% и 2% соответственно). Правда, по словам Светланы Кулеш, респонденты были опрошены до громкого коррупционного скандала в «Минздраве».

Согласно данным опроса, 64,3% респондентов считают, что госорганы Беларуси предоставляют далеко не всю необходимую информацию о своей работе, действиях и решениях. Этой информацией оказались удовлетворены лишь 27,3% опрошенных, а 8,4% – затруднились с ответом.

Также в ходе исследования у белорусов поинтересовались, насколько они доверяют различным институтам. Как выяснилось, наибольшее доверие у наших граждан вызывает церковь, наименьшее – местная власть и министерства. В вопросе доверия к президенту мнения белорусов разделились почти поровну: о доверии к главе государства заявили 42,8% опрошенных, 44,3% выразили к президенту недоверие.

Что интересно, белорусы больше доверяют личностям, а не структурам. Исследование показало, что, к примеру, священник вызывает доверие у 61% респондентов, в то время как церковь у 58%, и активисту доверяют около 48% граждан, а самой общественной организации только 24,6%.

Гражданское участие

Большинство респондентов уверено, что в разработке политики государства должны участвовать прежде всего государственные исследовательские институты и экспертные организации (46,3%), а также органы государственной власти (41,8%). Они также убеждены, что государство должно организовывать процесс решения общественно значимых проблем с помощью максимального широкого участия граждан.

Однако, пояснила Светлана Кулеш, на самом деле, говоря о широком участии граждан, население имеет в виду только стейкхолдеров, то есть тех, кого затрагивает данная проблема или разрабатываемая политика.

Интересно и то, что белорусы признают, что направить свое предложение в орган власти, который занимается разработкой той или иной политики, и участвовать в общественных обсуждениях – это эффективная форма участия в принятии важных для общества решений. Но при этом они сами не слишком готовы во всем этом участвовать, потому что это трудозатратно и требует определенных компетенций.

Как малоэффективные формы участия в принятии важных решений респонденты назвали работу в госорганах, участие в работе политических партий и продвижение своих идей через местных депутатов.

«В целом, чтобы резюмировать, могу отметить, что  белорусы достаточно низко оценивают свои возможности влиять на процессы принятия управленческих решений в стране и не готовы к участию в принятии решений», – заключила исследователь.

 
 
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Белорусы сегодня в меньшей степени рассчитывают на поддержку государства, а полагаются в основном на себя.
 
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