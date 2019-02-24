Автомобильный бум: Беларусь стала лидером по продажам машин в СНГ

В Беларуси за прошлый год было продано более 53 тысяч машин. И это рекордная цифра для республиканского рынка. Страна оказалась в лидерах по данному показателю и на территории СНГ, передает «МИР 24».

Причем более 80% проданных новых машин сделаны в ЕАЭС. Немало среди них электрических и гибридных легковушек. Их доля неуклонно растет.

Так, на одном из белорусских предприятий собрали и сертифицировали китайский электрокар. Первые партии уже поступили на внутренний рынок. Пока машину собирают из иностранных комплектующих, но уже к концу года планируют сделать на 50% отечественной.

«Мировой автомпром уже близок тому, чтобы выпускать электромашины серийно в пределах 20-25 тысяч евро. Китайский автопром уже объявляет такие цены, то есть если Беларусь будет идти по созданию инфраструктуры и, соответственно, вот эти автомобили станут более доступными, нас ждут революционные изменения», – сказал председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич.