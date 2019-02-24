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Где в Витебске появится новый торговый центр «областного значения», который займет гектар земли
Витебске построят новый торгово-спортивный центр — с бассейном, сауной, хаммамом">Новый торгово-спортивный центр на проспекте Строителей в Витебске начнут возводить во втором квартале этого года. Заказчик работ — СЗАО «Фирма «Омега». Компания-инвестор уже ведет проектные работы,
Площадь будущего торгово-спортивного центра (ТСЦ) составит не менее 10 тысяч кв. м. Из них около 2 тысяч кв. м займет физкультурно-оздоровительный комплекс — с бассейном, тренажерными залами, сауной и турецкой баней (хаммамом). В здании также разместятся магазины, фуд-корты.
Новый объект построят по соседству с торгово-развлекательным центром «ТриО». Оба здания соединят переходом через второй этаж.
Ближайшую территорию благоустроят и озеленят: здесь появятся пешеходный бульвар и места для отдыха.
Площадь двух зданий составит более 23 тысяч кв. м, и это «позволит создать современный торговый центр областного значения», считает заказчик строительства.
Сдать объект планируют через год — во втором или третьем квартале 2020-го.
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Сдать новый объект планируют через год.
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