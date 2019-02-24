Где в Витебске появится новый торговый центр «областного значения», который займет гектар земли

Витебске построят новый торгово-спортивный центр — с бассейном, сауной, хаммамом">Новый торгово-спортивный центр на проспекте Строителей в Витебске начнут возводить во втором квартале этого года. Заказчик работ — СЗАО «Фирма «Омега». Компания-инвестор уже ведет проектные работы, сообщает портал belretail.by.



Эскиз разработчика проекта — ООО «Сити-Арх плюс»

Площадь будущего торгово-спортивного центра (ТСЦ) составит не менее 10 тысяч кв. м. Из них около 2 тысяч кв. м займет физкультурно-оздоровительный комплекс — с бассейном, тренажерными залами, сауной и турецкой баней (хаммамом). В здании также разместятся магазины, фуд-корты.

Новый объект построят по соседству с торгово-развлекательным центром «ТриО». Оба здания соединят переходом через второй этаж.

Ближайшую территорию благоустроят и озеленят: здесь появятся пешеходный бульвар и места для отдыха.

Площадь двух зданий составит более 23 тысяч кв. м, и это «позволит создать современный торговый центр областного значения», считает заказчик строительства.

Сдать объект планируют через год — во втором или третьем квартале 2020-го.

С 26 февраля по 22 марта в Витебске пройдет общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции эскиза строительства будущего ТСЦ. С проектом можно ознакомиться в отделе архитектуры и градостроительства горисполкома в холле на третьем этаже здания по адресу: улица Шубина, 5, а также на сайте городских властей. Контактный телефон: 8 0212 24-62-99.