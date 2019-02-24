Турчин: 222-й указ мы подкорректируем (для предпринимателей)

Указ № 222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами» планируется откорректировать — «немножко или даже не немножко», заявил в «Главном эфире» на «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.



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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, президентский 222-й указ начал действовать с января 2016 года. Документ обязал тех, кто торгует импортными товарами легпрома, обзавестись сопроводительными документами. ИП все это время просят власти ввести мораторий на предоставление полного пакета документов, что необходимо по указу, а также навести порядок в документообороте в России. По подсчетам общественного объединения «Перспектива», потери от введения 222-го указа за последние 5 лет уже составили около 400 миллионов долларов. Предприниматели хотят, чтобы с них сняли ответственность по уже ввезенным товарам из России и уплаченному по ним ввозному НДС в части предоставления документов.

«Мы сейчас анализируем практику применения указа № 222. Есть мысли этот документ подкорректировать — немножко или даже не немножко, некоторые нормы свою актуальность утратили», — рассказал Турчин.

Он привел в пример «всем известные чеки, когда товар привозится из Российской Федерации».

— Мы с Министерством по налогам и сборам сделаем общий порядок. Есть товарно-транспортные накладные и другие документы, которых вполне достаточно, чтобы проверять легальность ввоза товара на территорию нашей страны.

Правительство хочет закончить работу над изменениями в указ уже в нынешнем году. В том числе и этот вопрос планируют еще раз обсудить с представителями бизнеса на заседании Совета по развитию предпринимательства 27 февраля.