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В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана

25.02.2019 — Разное | Soligorsk News  
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15 февраля 2019 14:17 2670

В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

15 февраля — день вывода войск из Афганистана. Это знаменательная дата в истории нашего государства. В этот день военные вспоминают военнослужащих, которые проявили самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом. В 2019 году исполняется 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Почти десять лет продолжалась афганская война: правительственные силы страны при поддержке советского контингента сражались с моджахедами, поддерживаемыми странами НАТО. В дни тридцатилетия вывода советских войск из Афганистана вновь становится актуальной память о тех событиях, ведь во многом они влияют на ситуацию в мире и сегодня.

В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Вот уже 16 лет, не зарастает в нашем городе тропа к мемориалу «Черный тюльпан». Сюда приходят семьями, молодожены возлагают цветы… И этот год, Год Малой родины, Год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 95-летия образования Солигорского района не стал исключением… Сегодня отдать дань уважения участникам войны в Афганистане и почтить память погибших воинов-интернационалистов собрались представители районной власти, боевые товарищи, трудовые коллективы, учреждения образования, члены семей погибших, участники войны. У памятника воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» состоялся митинг.

В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Чёрный тюльпан – символ жестокой войны, безграничной боли утраты, символ оборванных судеб одиннадцати наших земляков. Каждый камень этого мемориала — это знак памяти об одном из погибших.

В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Перед участниками митинга выступили председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич Поскробко, Секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Чижевичи Солигорского района Слуцкой епархии, протоиерей Николай Лабынько, председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Владимир Евгеньевич Купцевич. В своем выступлении Олег Григорьевич выразил слова благодарности за мужество и храбрость наших земляков, побывавших на той страшной войне. Слова глубокой скорби были адресованы матерям, чьи сыновья не вернулись из Афганистана.

В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Память погибших воинов-интернационалистов почтили минутой молчания. В этот день были названы имена каждого солигорчанина, погибшего на этой жестокой войне. Их подвиг, мужество и отвага навечно останутся в нашей памяти. В честь тех, кто сложил свои головы на полях сражений, звучали оружейные залпы.

В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана

От молодого поколения со словами признательности и уважения к воинам-интернационалистам, матерям, чьи сыновья погибли в той страшной войне, обратился учащийся 10 класса, председатель ученического самоуправления ГУО «Гимназия №3 г. Солигорска» Никита Ждан.

В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Закончился митинг возложением цветов и венков к памятнику воинам-интернационалистам.

Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего, и не может быть будущего. Ведь пока мы помним – мы живём. Память о тех событиях увековечена не только в обелисках и памятниках… Она живёт в наших сердцах.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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15 февраля 2019 14:17 2670 В Солигорске митингом отметили 30-ю годовщину вывода...
 
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