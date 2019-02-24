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Антон Кушнир: «Домашний старт был волнительный достаточно»

25.02.2019 00:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Среди мужчин на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» прыгнуть в суперфинал удалось только Антону Кушниру. Он завоевал серебряную медаль, сообщили в программе «Неделя спорта».

Антон Кушнир: «Домашний старт был волнительный достаточно»

Для белоруса это первая в сезоне кубковая награда. Как и подобает, королю мужского фристайла в тот вечер была обеспечена самая громкая поддержка.

Антон Кушнир: «Домашний старт был волнительный достаточно»

Антон Кушнир, серебряный призер этапа Кубка мира по фристайлу в Минске:
Я очень доволен сегодняшней поддержкой. Я очень доволен, ребята, вами. Что вся страна сопереживала, мне давало, на самом деле, очень много сил. Чувствуется.

Антон Кушнир: «Домашний старт был волнительный достаточно»

Домашний старт был волнительный достаточно. Но командой справились, сегодня заработали медаль.

Антон Кушнир: «Домашний старт был волнительный достаточно»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Среди мужчин на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» прыгнуть в суперфинал удалось только Антону Кушниру. Он завоевал серебряную медаль,...
 
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