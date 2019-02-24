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Алла Цупер прокомментировала выступление белорусок на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»

25.02.2019 00:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На этапе Кубка мира по фристайлу женская часть белорусской сборной не смогла преодолеть стадию квалификации, сообщили в программе «Неделя спорта».

Алла Цупер прокомментировала выступление белорусок на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»

Александра Романовская из-за простуды не показала максимум и стала лишь 19-й. Неподалеку расположились юниорки Яна Ромашевич, Ольга Хромова, Снежана Дребенкова. Весь подиум заняли представительницы Поднебесной.

Алла Цупер прокомментировала выступление белорусок на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:
Саше Романовской немножко скорости не хватило, из-за этого она в свой прыжок упала.

А молодые девочки в процессе. Они тоже прыгали такие простенькие прыжочки. Я думаю, что им сложности не хватило попасть в финал.
 
 
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Новости Беларуси. На этапе Кубка мира по фристайлу женская часть белорусской сборной не смогла преодолеть стадию квалификации, сообщили в программе «Неделя...
 
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