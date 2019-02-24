|
Гуськова о прыжке Романовской на этапе Кубка мира в «Раубичах»: Я думаю, что ветер повлиял
Новости Беларуси. На этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» новоиспеченная чемпионка мира и победительница этапа кубка мира в Москве Александра Романовская из-за простуды не показала максимум и стала лишь 19-й, сообщили в программе «Неделя спорта».
Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу:
Да и Сашке огромный респект за то, что она прыгает тройные сальто сейчас. Потому что вы сами видели: в основном все девчонки прыгали двойные. Кроме Ольги Полюк, естественно. Сашка молодец. Я держу за нее кулачки, она умничка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» новоиспеченная чемпионка мира и победительница этапа кубка мира в Москве Александра Романовская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)