Самый дорогой вратарь мира отказался идти на замену в финале Кубка лиги. Тренер «Челси» был взбешен

В «Челси» опять неспокойно. На 118-й минуте финала Кубка лиги между «Ман Сити» и «Челси», когда дело шло к серии пенальти (счет весь матч был 0:0), основной вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага присел на газон, позвал врачей и начались самые веселые три минуты матча, сообщает Sports.ru .

Главный тренер «Челси» Сарри быстро дал отмашку запасному вратарю Вилли Кабальеро разминаться. Пока Кепу лечили, Вилли успел размяться, переодеться и прибежать к Сарри. Маурицио приказал вратарям меняться, но Кепа отказался уходить с поля: махал руками и кричал, что не уйдет.

Сарри и его помощник Дзола орали, чтобы вратарь уходил с поля, но Кепа не слушал. Тренера «Челси» пришлось успокаивать судье. Маурицио отказался делать замену, психанул и практически ушел в подтрибунные помещения. Вилли Кабальеро с непонимающим видом ходил и теребил перчатки.

После свистка на перерыв перед 11-метровыми Антонию Рюдигер удерживал Сарри: тренер собирался подойти к основному вратарю и устроить серьезный разговор.

— Have you EVER seen anything like it?!