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Самый дорогой вратарь мира отказался идти на замену в финале Кубка лиги. Тренер «Челси» был взбешен

25.02.2019 08:05 — Разное | Tut.by  
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В «Челси» опять неспокойно. На 118-й минуте финала Кубка лиги между «Ман Сити» и «Челси», когда дело шло к серии пенальти (счет весь матч был 0:0), основной вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага присел на газон, позвал врачей и начались самые веселые три минуты матча, сообщает Sports.ru.


Фото: Reuters

Главный тренер «Челси» Сарри быстро дал отмашку запасному вратарю Вилли Кабальеро разминаться. Пока Кепу лечили, Вилли успел размяться, переодеться и прибежать к Сарри. Маурицио приказал вратарям меняться, но Кепа отказался уходить с поля: махал руками и кричал, что не уйдет.

Сарри и его помощник Дзола орали, чтобы вратарь уходил с поля, но Кепа не слушал. Тренера «Челси» пришлось успокаивать судье. Маурицио отказался делать замену, психанул и практически ушел в подтрибунные помещения. Вилли Кабальеро с непонимающим видом ходил и теребил перчатки.

После свистка на перерыв перед 11-метровыми Антонию Рюдигер удерживал Сарри: тренер собирался подойти к основному вратарю и устроить серьезный разговор.

Возможно, что выход Кабальеро был запланирован: аргентинец очень хорош в отражении пенальти. По данным Transfermarkt, Кабальеро отразил 11 пенальти в карьере: 2 в Кубке Англии (Оскар, Дэвид Мэйлер из «Сандерленда»), два в АПЛ (Марез и Азар), два в ЛЧ (Фалькао, Неймар), пять в Ла Лиге, один из которых — от Криштиану (в мае 2013-го).

Возможно, в замене Сарри была и психологическая задумка. Кабальеро играл за «Сити» и знал, как бьют пенальти футболисты команды Пепа. Это могло погасить уверенность соперника.

Три года назад Кабальеро затащил «Ман Сити» серию пенальти в финале Кубка Лиги. Тогда он играл за «Манчестер Сити», отбил три удара от «Ливерпуля» и взял кубок. «Я знаю, насколько хорош Кабальеро на пенальти, он уже вытащил нас в финале Кубка Лиги. Я не хотел, чтобы он выходил, это и не случилось», — сказал Венсан Компани после матча.

Замена вратаря перед пенальти — прием, который использовал Луи ван Гал на ЧМ-2014: тогда он прямо перед 11-метровым вместо основного вратаря Йеспера Силлесена выпустил запасного Тима Крула (похоже, это была чистая психология, Крул никогда не был спецом по пенальти). Коста-Рика промазала 2 удара из 5, дальше пошли голландцы.

***

В серии пенальти «Челси» смазал 2 удара (удар Жоржиньо вытащил Эдерсон, Давид Луиз жахнул в штангу). Самый дорогой вратарь мира (80 млн евро!) отбил удар Агуэро, но он глупо прошел под мышкой.

Сегодня в английском футболе нет человека с репутацией хуже, чем у Кепы. Но Сарри после матча неожиданно за него заступился.

«Я не разобрался в проблеме и все понял только когда подошел доктор. Вышло недоразумение: я думал, что у вратаря судороги, он не сможет отстоять пенальти. Но это были не судороги, он мог продолжить игру. Кепа понял, что я прошу замену из-за травмы. Он сказал, что проблемы нет. Он был прав. Я все понял, когда пришел доктор. Уже поговорил с Кепой, но только чтобы объясниться, потому что теперь я понял ситуацию», — заявил итальянец.


Фото: Reuters

Верите Сарри? Джон Терри, кажется, не очень. «Он защищает игрока, — сказал легендарный защитник. — Я не знаю, что было в раздевалке, но публично он решает ситуации так».

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон тоже не верит. «Как должен себя чувствовать Кабальеро? Как он будет после такого тренироваться с Кепой? Как может Сарри говорить что-то Кепе в раздевалке и ожидать, что игрок будет его слушаться? Для Кепы нет пути назад».

Сам Кепа после игры подмигнул в камеру.

Но чуть позже вратарь вышел в твиттер, чтобы объясниться. «Я бы хотел прояснить некоторые моменты из сегодняшнего матча. Сожалею о том, каким получилось окончание игры. У меня никогда не было намерения ослушаться тренера. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей. Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я показал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова. То впечатление, которое в итоге сложилось, не входило в мои намерения. Я всецело уважаю тренера и его авторитет».

 
 
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В «Челси» опять неспокойно. На 118-й минуте финала Кубка лиги между «Ман Сити» и «Челси», когда дело шло к серии пенальти, основной вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага...
 
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