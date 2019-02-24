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Щука за… 230 рублей. С 1 марта по 15 апреля вводится запрет на ловлю щуки

25.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродненском районе есть немало уникальных природных уголков, однако пойма маленькой речки Язавица в апреле превращается в подлинный оазис. Мелководный, но быстрый водоток петляет по огромной природной котловине, проторяя себе путь к межозерной протоке. От нее во все стороны разбегаются ручьи, заливая ворс травяного ковра. Именно сюда устремляются нереститься озерные щуки. 
 
Рыбаки здесь появляются редко. Щук ловить запрещено, да и отнерестившись, они возвращаются в озера. Регулярно появляются в здешних местах лишь браконьеры, а также инспекторы охраны животного и растительного мира. Первые ловят рыб по беспределу. При этом чаще иных выбирают объектом дикого промысла именно щук. Бьют их острогами или устанавливают в местах наибольшего скопления всевозможные ловушки. 
 
Щука за… 230 рублей. С 1 марта по 15 апреля вводится запрет на ловлю щуки
 
В апреле прошлого года защитники флоры и фауны традиционно взяли пойму Язавицы на особый контроль. В результате в очередной раз осматривая одну из бобровых плотин, увидели в воде две погруженные сеточные ловушки, так называемые бучи. Чтобы задержать с поличным установившего их браконьера, устроили засаду.
 
В ожидании инспекторы просидели четыре часа, но время даром не пропало. Около 19 часов раздался треск веток и к речке из леса спустился мужчина. Один из сотрудников тут же включил на запись видеокамеру, фиксируя каждый шаг незнакомца. Тот не торопился. Спустившись к плотине, сначала прошел мимо ловушек, осматривая местность. Не почуяв опасности, подошел к бучам и ловко вытянул их на берег. Рыба была в обеих, но в одной просто кишела. Однако переложить добычу в принесенный с собой большой полимерный пакет мужчина не успел. 
 
Щука за… 230 рублей. С 1 марта по 15 апреля вводится запрет на ловлю щуки
 
Задержанным оказался 59-летний сельчанин из деревни, расположенной в нескольких километрах от места задержания. Ранее в поле зрения инспекторов не попадал. 
 
При осмотре в одной из его сетевых ловушек оказалось 6 щук, в другой – 54. Все некрупные, им расти еще и расти, а не жарится на сковородке. Но зато в денежном выражении улов оказался просто колоссальным. С учетом действующих в период нереста такс цена каждой щуки вышла более 230 рублей. А общий размер причиненного ущерба составил почти 14 тысяч рублей.
 
Учитывая такой оборот, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По факту добычи рыбы в запретные время и сроки, запрещенными орудиями и способом, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, было возбуждено уголовное дело.
 
С учетом всех обстоятельств суд вынес суровый вердикт – три года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Плюс штраф в размере 1470 рублей. И это не считая обязанности возместить в полном объеме причиненный ущерб.
 
Аналогичная участь постигла браконьера из Сморгони, также пытавшегося порыбачить в нерестовый период с помощью сетей. 43 рыбины стоили ему одного года ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа. Кроме того, он заплатил государству свыше 3,5 тысячи рублей за причиненный ущерб.
 
 
 
 
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В том, как важно соблюдение правил, показателен пример жителя Гродненского района, промышлявшего добычей пятнистых хищниц именно в период нереста.
 
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