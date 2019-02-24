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Студент ГрГУ имени Янки Купалы занял второе место в республиканском конкурсе комиксов «Супергерой для Суперцелей»
25.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Конкурс проводился осенью прошлого года в рамках проекта «Поддержка деятельности Национального координатора по достижению
– Идея конкурса заключалась в создании молодыми людьми иллюстрированных историй по тематике Целей устойчивого развития, – рассказывают организаторы, – главной целью конкурса является повышение интереса и вовлечение белорусской молодежи в деятельность по популяризации глобальных целей в Беларуси.
В конкурсе приняли участие более 500 работ со всей Беларуси. По итогам конкурса издан буклет с лучшими работами – иллюстрированными историями по теме Целей устойчивого развития.
Студент первого курса факультета искусств и дизайна
О проекте
Супергерой Максима – Алесь Журка, молодой парень с модной стрижкой в традиционном костюме супергероя. С одним нюансом – вместо плаща у Алеся Журки – журавлиные крылья, символ единения с природой Беларуси. Алесь Журка не только умен и силен, но находчив и изобретателен: снабжает каждый дом в стране собственным источником энергии, обеспечивает население кристально чистой водой,
Супергерой Максима Морозова помогает Беларуси в достижении Цели №2 (Ликвидация голода), создав машину, которая собирает урожай зерна и тут же выпекает хлеб; дает суперэффективные уроки, помогая реализовать Цель №4 (Качественное образование). Супергерой также обладает способностью обучить любой профессии за 2,5 минуты, чем помогает реализовать Цель №8 (Достойная работа). Чистота воды и энергии Алесь Журка тоже находятся на личном контроле супергероя.
По итогу конкурса Максим Морозов занял второе место и был награжден дипломом и памятным подарком.
Максим Морозов активно принимает участие в различных творческих конкурсах в Беларуси, России и других странах. В его активе уже немало побед. Так, в мае 2018 года он награжден дипломом второй степени за участие в конкурсе на создание логотипа и слогана Гродненского научно-технологического парка, объявлен лауреатом Всероссийского конкурса социальных плакатов «Нам, молодым, не безразлично!» и получил приглашение на церемонию награждения в Москву, стал обладателем первого места в конкурсе стикеров и первого места в конкурсе открыток, которые были организованы осенью 2018 года крупнейшим в России интернет-магазином «Parazita Kusok» (г. Санкт-Петербург).
Также на форуме проведена оценка прогресса Республики Блеарусь в достижении Целей устойчивого развития и презентована концепция Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года, проект которой проходит общественные обсуждения и размещен на сайте Министерства экономики Республики Беларусь. Участники форума обсудили возможности для поддержания устойчивого экономического роста, экологической безопасности, более эффективной реализации потенциала взаимодействия бизнеса с властями и обществом, борьбы с изменением климата и сохранения экосистем, гендерного равенства и инклюзии.
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Студент ГрГУ имени Янки Купалы занял второе место в республиканском конкурсе комиксов «Супергерой для Суперцелей»
Студент ГрГУ имени Янки Купалы Максим Морозов занял второе место в республиканском конкурсе комиксов «Супергерой для Суперцелей»
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