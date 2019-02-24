Воровство в соцсетях, Каймановые острова и 300 IT-преступлений. На круглом столе в Гродно говорили о кибербезопасности





Светлана Рахман, заместитель прокурора области :

– Бурно развивающиеся IT-технологии используются и в преступных целях. В нашей области большую часть преступлений составляют хищения с использованием компьютерной техники, банковских платежных карточек либо их реквизитов, кражи в интернет-банкинге, взломы страничек в социальных сетях и другие. Такая преступность не знает границ, поскольку злоумышленники пользуются удаленным доступом. Это создает сложности в раскрытии таких преступлений.

Максим Кирилло, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о профилактике правонарушений:

– В прошлом году в IT- сфере зарегистрировано 300 преступлений, что на 12,8 процента превысило показатель за предыдущий год. В их числе 6 тяжких и особо тяжких, одно из которых до этого времени остается нераскрытым. На середину февраля текущего года зарегистрировано 69 таких деяний.

В этом году преступники установлены в 20 случаях. При этом 17 из 20 – банальные кражи денег с пластиковых карт, которые были похищены у потерпевших либо добровольно передавались преступникам зачастую после совместного употребления спиртных напитков. Из числа же преступлений, совершенных при помощи ПЭВМ, размещенных за рубежом, ни одно не раскрыто.

Сергей Черняк, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД облисполкома:

– Опыт показывает, что жертвой мошенников может стать любой человек, и все же наиболее уязвимы дети и подростки. Они самые неподготовленные пользователи компьютера. Отсутствует система их подготовки как со стороны родителей, так и в учреждениях образования. К примеру, преподавание информатики в школе начинается с шестого класса, а вопросам безопасного использования сети интернет там отведено непозволительно мало внимания. В результате дети становятся жертвами педофилов, втягиваются в распространение наркотиков, взломы страниц в социальных сетях и другие противоправные деяния. Должно быть более тесное сотрудничество между всеми заинтересованными службами и правоохранительными органами, а также проведение мероприятий по повышению компьютерной и финансовой грамотности населения.

Алексей Драб, заместитель начальника управления филиала №400 ОАО «Беларусбанк»:

– Никому и никогда нельзя давать реквизиты своих банковских карточек. Если на другом конце провода кто-то представляется сотрудником банка, следует перезвонить в банк и уточнить, действительно ли там работает такой человек и правомерны ли его заявления. Важно, чтобы и сам клиент заботился о собственной безопасности. В случае, если кто-то стал жертвой мошенника, необходимо в первую очередь заблокировать платежную карту по телефону, указанному на ее обратной стороне. Затем обратиться с заявлением в банк. Блокировку и разблокировку карты банк проводит бесплатно.

В случае, если были совершены мошеннические действия с картой, а клиент при этом не был виноват в списании денег со счета, банк из своих собственных средств возвращает ему потерянные деньги. В «Беларусбанке» работает система отслеживания нетипичных платежей. Если какая-то транзакция клиента выпадает из перечня стандартных, например, он перевел деньги на Каймановы острова, сразу же связываемся с клиентом и спрашиваем, действительно ли он проводил такую операцию.

Евгений Щербак, заместитель начальника УСК по Гродненской области:

– Как правило, такие преступления совершаются с территории соседних стран. И мы разбираемся в них постфактум, после того, как деньги ушли. А предупредить потерю денег пока не получается.

Алексей Драб:

– В этом месяце банк стал выпускать виртуальную карту, которая имеет только номер, в руках ее подержать нельзя. С ее помощью можно производить расчеты в интернете, переводя туда деньги с платежной банковской карты.

В Беларуси создается кассовая инкассаторская компания, куда ряд банков передают свои полномочия по инкассации, в том числе и загрузку банкоматов и инфокиосков. Предлагаю обязать специалистов этой компании при загрузке оборудования проводить его осмотр.





Сергей Черняк:

– В этом году мы подготовили свои предложения МВД Беларуси, которое адресовало их Национальному банку. Суть некоторых из них: при пользовании интернет-банкингом запретить установку простых паролей, установить оповещение посредством СМС либо электронной почты о неудачных попытках авторизации в кабинет пользователя интернет-банкинга, предусмотреть установку по умолчанию доступа к кабинету пользователя только с белорусских IP-адресов с возможностью самостоятельного отключения в кабинете пользователя.

Игорь Черняк, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Гродненской области:

– В следственных подразделениях области ежедневно возбуждается по 3–4, а то и до десятка уголовных дел по фактам хищения денежных средств с использованием интернета. Чаще всего для этого используется социальная сеть «ВКонтакте». В зависимости от умысла и способа совершения преступления наказание – вплоть до лишения свободы.

Евгений Щербак:

– Необходимо больше внимания уделять работе со школьниками, студентами, они активные пользователи социальных сетей. В сети «ВКонтакте» вскрываются около 99 процентов аккаунтов, в «Одноклассниках» – порядка 4 процентов, при этом «Фейсбук» и «Инстаграм» вообще не подвергаются взломам.

Александр Шастайло, первый заместитель начальника УВД облисполкома:

– Разработан и согласован с управлением образования облисполкома план проведения профилактических мероприятий, которые пройдут во всех учебных заведениях, включая вузы. Квалификация наших сотрудников, занимающихся раскрытием IT-преступлений, высокая. Они проходят стажировку на базе МВД. Появились сотрудники по раскрытию преступлений в сфере IT-технологий вОктябрьском, Ленинском и Лидском райотделах милиции. Обучаем специалистов и в других районах области.

Андрей Лихорай, старший прокурор отдела прокуратуры области по надзору за дознанием:

– Когда человек регистрируется в социальных сетях, он надеется, что его страница будет защищена. Раз они взламываются, значит защита социальных сетей находится на крайне низком уровне. Почему бы на уровне уполномоченных органов не поставить администратору сайта «ВКонтакте» условие усилить свою безопасность, а в случае отказа – заблокировать работу сети до приведения ее в соответствие нормам.





Виталий Рынкевич, заместитель начальника отдела технических экспертиз ГКСЭ по Гродненской области:

– Мы проводим компьютерно-технические экспертизы радиоэлектронных устройств. Исследованию подвергаются различные хранители данных, начиная от жестких дисков и флеш-карт до памяти мобильного телефона. Существуют методики, которые позволяют извлечь даже зашифрованную либо удаленную информацию. В связи с распространением в сети интернет вредоносных программ и блокировки файлов, нашим экспертам в большинстве случаев удается находить источник распространения вредоносного кода, конкретные IP-адреса.

Дмитрий Гриневич, заместитель начальника управления ГКСЭ по Гродненской области:

– При совершении преступлений в сфере IT-технологий всегда остаются виртуальные следы. Ежегодно число таких экспертиз увеличивается вдвое. В ближайшее время они будут проводиться не только в Гродно, но и в районах области. Анализируя материалы экспертиз, увидели, что ряд руководителей предприятий и организаций не придают должного внимания обеспечению кибербезопасности.

Светлана Рахман:

– Вывод очевиден: важна компьютерная грамотность и определенная степень осторожности в сети интернет. Этим должны заниматься не только органы внутренних дел, но и все субъекты профилактики. Действовать надо по всем направлениям, начиная с усиления технической оснащенности до обучения граждан.