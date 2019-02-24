Меняем имидж каждый день. Три экспресс-прически на длинные волосы

Девочки поймут: иногда так хочется сменить имидж, ну просто нет сил! Но это не всегда реально. Например, мама не разрешает выбривать висок. Или сама понимаешь, что если сейчас покрасишься в черный, потом вернуться в блондинку будет трудно. Предлагаем три простых варианта прически, которые можно сделать и не заколебаться. А если попросить соседок по общаге — вообще отлично.





Прически помогала делать парикмахер Анастасия , а моделью стала студентка БНТУ Аня, о которой мы уже рассказывали .

Вариант 1. А-ля «бритый висок»

Что получится:





Как сделать:

1. Разделяем копну волос на две части — в том месте, где хотите начать «выбритую часть». Волосы, которые останутся распущенными, перебросьте в сторону, а те, что превратятся в косички, разделите визуально на две равные части. Это будущие косы.





2. Начинайте плести колосок из трех прядей. Чем туже это делать, тем больше получится эффект «выбритости».









3. Почти готово. Распущенные волосы начешите тонкой расческой и закрепите лаком, чтобы на фоне тугих кос копна выглядела объемной. Вуаля! Добавить смоки-айс — и можно даже на концерт погнать. А если ничего не намечается, такая прическа все равно отличный вариант, чтобы подчеркнуть ваши пробитые уши (или даже тоннели).





Вариант 2. «Девушка с претензией»

Что получится:





Как сделать:

1. Выделите часть волос по центру головы — из них мы будем плести косу. Следите, чтобы проборы с двух сторон получились симметричными и ровными.





2. Делаем колосок, но на этот раз объемный: чем он пышнее, тем выше ваш «ирокез». Можно даже немного вытянуть уже вплетенные волосы из косы, чтобы распушить ее. При необходимости (или для надежности) закрепляйте пряди шпильками.









3. Как только дойдете до центра головы, закрепите косу тонкой резиночкой. Осталось только спрятать ее, чтобы она не портила вид.





4. Отделите по пряди в височной зоне с двух сторон и по очереди обкрутите ими свободно свисающий хвост от косы, чтобы скрыть резинку. Чем туже затянете, тем выше будет казаться прическа. В конце закрепите пряди невидимками под хвостом — так они не испортят вид. Получится что-то вроде такого. Готово!





Вариант 3. Нескучный «хвост»

Что получится:





Как сделать:

1. Для этой прически удобнее будет сесть на стул и свесить голову вниз. Вариант еще проще — попросить соседку по комнате, но это для слабых. Делаем сами! Итак, отделяем прядь в затылочной зоне головы.





2. Из этих волос плетем колосок — по сути схема примерно такая же, как и во второй прическе. Только с другой стороны головы. И плести надо туго, чтобы волосы плотно прилегали к голове.





3. Колосок доплетаем где-то до места чуть ниже макушки, а дальше делаем обычную косу, не захватывая дополнительных прядей сбоку. Плетем на всю длину волос, а в конце завязываем тонкой прозрачной резинкой. Эту косу вместе с другими волосами собираем в хвост.





4. На этом можно остановиться, но резинка выглядит не очень красиво. Отделите от хвоста прядь и обмотайте вокруг резинки. Кончик прячем вниз косы, закрепляем невидимкой и лаком. Выглядит примерно так.





Вот и все! Конечно, каждый день такие прически делать может быть лениво. Но как вариант на «выход» или под настроение — очень даже.