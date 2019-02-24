В Беларуси могут повысить размер пособий по уходу за ребенком

О соответствующих планах в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Конкретные цифры повышения пока не называются. Данный вопрос дорабатывается.

Среди предложений правительства, которые должны позитивно сказаться на росте рождаемости, - засчитывать в страховой стаж для назначения трудовых пенсий периоды отпуска по уходу за ребенком и уходу за детьми до достижения ими 3-х лет не более 12 лет (сегодня - не более 9 лет).

В перспективах также – разрешить досрочное использование средств семейного капитала, например, на образование, улучшение жилищных условий, лечение и пр.