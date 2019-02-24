ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси могут повысить размер пособий по уходу за ребенком

25.02.2019 08:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси могут повысить размер пособий по уходу за ребенком
shutterstock.com

О соответствующих планах в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.  

Конкретные цифры повышения пока не называются. Данный вопрос дорабатывается.

Среди предложений правительства, которые должны позитивно сказаться на росте рождаемости, - засчитывать в страховой стаж для назначения трудовых пенсий периоды отпуска по уходу за ребенком и уходу за детьми до достижения ими 3-х лет не более 12 лет (сегодня - не более 9 лет).

В перспективах также – разрешить досрочное использование средств семейного капитала, например, на образование, улучшение жилищных условий, лечение и пр.

Также в 2019 году, как ожидается, 12 тысяч многодетных семей смогут получить жилье. 

В Беларуси могут повысить размер пособий по уходу за ребенком
Медики выступают за введение нового пособия для родителей до 26 лет
Подробнее
 

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет об увеличении некоторых видов пособий по уходу за детьми до достижения ими 3-х лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Копище предложили снести 5 этажей. Миноблисполком: «Как это возможно? Будем думать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Заря над Неманам
Светлы шлях
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика