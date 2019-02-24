О боже, какой мужчина. Стилист заставила пластического хирурга-красавчика сменить образ

В ответ на наше предложение поучаствовать в проекте мужское «Перевоплощение» нам прилетело более ста писем! Мужчины, вы отважны и прекрасны. Благодаря такому интересу к проекту мы отобрали не двух, а сразу четырех героев.

Всех остальных просим на расстраиваться, тут одно из двух: либо мы отложили ваше письмо в архив и обязательно к нему вернемся, когда будем искать героев для нового выпуска проекта; либо вы слишком восхитительны — и мы бессильны сделать вас лучше.

Кстати, это вполне себе относилось к герою этого выпуска, 41-летнему пластическому хирургу Дмитрию Батюкову. И все же мы поняли, где его слабое место: во-первых, по роду работы большую часть времени он проводит в медицинском халате, во-вторых, он, как все интересные мужчины, которые следят за собой, уверен, что «сам знает, как надо» и консервативен в своих предпочтениях.



Фото из личного архива Дмитрия

Чтобы расшевелить нашего героя и познакомить его с новой версией себя, отправляемся в барбершоп Chop-Chop .





















— Дмитрий постригся за неделю до нашего проекта и, мне кажется, переживал, не испортим ли мы работу парикмахера, к которому он привык, — улыбается мастер по волосам Александр. — Кардинальную смену образа мы не планировали — с этой длиной волос это невозможно. А вот освежить образ и выполнить пожелания стилиста получилось — значит, эксперимент удался.

После мастеров барбершопа за Дмитрия берется стилист Катерина Миллинер — и после ее работы мы дружно говорим: «О боже, какой мужчина!».

Образ № 1







Костюм, а особенно — сочетание серого и синего, очень понравились Дмитрию.

— Дмитрию идеально подходят костюмы итальянского и английского кроя (более приталенные), — комментирует Катерина. — Поэтому как стилист я не могла обойти стороной этот классический образ. Чтобы костюм идеально сочетался с внешностью героя, я выбрала более мягкие оттенки. А чтобы он не был банальным, использовала клетку. И, конечно, добавила темно-синюю рубашку. Этот незначительный прием сделал весь образ более стильным и запоминающимся. Я рекомендую взять его на на заметку: к более светлым костюмам выбирать вместо привычных белых и голубых рубашек темные оттенки. Например, черную к серому костюму, синюю — к голубому.

Образ № 2



Пиджак, футболка: магазин Takeshy Kurosawa ; обувь: магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров Historia



После совещания с командой проекта Дмитрию пришлось признать: в этом образе ему просто придется прийти на тусовку.









— Мне очень хотелось создать для Дмитрия непривычный образ, заставить его выйти из зоны комфорта. Например, хотя на первый взгляд это неочевидно, к его типажу подходит одежда и аксессуары в стиле рок.

Мне захотелось сделать образ богемным, немного бунтарским, но сохранить некоторую сдержанность. Последнее также важно, ведь личность героя вносит свои коррективы в итоговую стилистику образа. Конечно, тут центральный элемент — двубортный пиджак. Кстати, имейте в виду: если вы купили яркую и необычную вещь, скорее всего, ее будет сложно встроить в гардероб. Поэтому либо сразу докупайте вещи в этом же магазине/этого же бренда или в будущем берите ее с собой на шопинг, чтобы не «плодить» случайные вещи и подбирать идеальные варианты.

Сам Дмитрий, который поначалу был так насторожен, остался доволен результатом:





— Новый опыт действительно был для меня полезен. Так как я уверен, что каждый должен заниматься своим делом и профессионалы тем и хороши, что глубоко знают свою сферу, мне было интересно поработать со стилистом, асом в сфере моды и стиля. Катерина подсказала, какие образы мне следует подбирать для разных случаев жизни: для участия в международных конференциях, на светские мероприятия и в повседневной жизни. Для себя я почерпнул много нового и, может быть, что-то изменю в своем стиле.

Уже завтра на LADY смотрите второй выпуск «Перевоплощения»: новый герой — 26-летний сварщик Александр — и новые образы!

За предоставление стильной площадки для съемки команда проекта выражает благодарность заведению Tesla Bar .

Стилист проекта: