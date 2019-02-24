|
Настоящий мужчина не должен. Мифы о мужчинах, которые нам пора отправить на свалку
На прошлой неделе бросилось в глаза сразу несколько однотипных подборок книг, которые можно подарить мужчинам ко Дню защитника Отечества. Превалируют в этих списках книги о вине, о Тилле Линдеманне и о том, как в лесу разжечь костер и построить дом из ничего и палок.
Так вот, из этих списков предсказуемо вырисовывается очень яркий образ «настоящего мужчины». Он пьет, слушает Rammstein и не боится оказаться ночью в лесу, потому что обучен навыкам выживания. Не пора ли отправить некоторые стереотипы на свалку за ненадобностью?
Настоящий мужчина должен защищать
Вся праздничная атрибутика — от открыток до пряников связана с военной тематикой, кругом одни сплошные танки. Да, понятно, День защитника Отечества, но ведь на самом деле он давно разросся до «праздника всех мужчин». Вообще мужской гнев и агрессия считаются нормой, они принимаются обществом как должное, как проявление мужественности. Долгое время под понятием «защищать» подразумевалось иметь хорошую физическую подготовку, и фраза «он дрался из-за нее» была величайшим комплиментом и признаком того, что кавалер стоящий. Однако времена изменились и физическое насилие в любом его варианте считается, мягко говоря, неправильным. Надо искать другие способы решения проблем.
Настоящий мужчина должен уметь все починить
До сих пор считается само собой разумеющимся, что каждый мужчина должен уметь сверлить, прибивать и вообще чинить любую неисправность. Ну это примерно то же самое, как говорить о том, что каждая женщина должна уметь шить, вязать и печь пироги. Ладно, я даже могу согласиться на пироги, но ремонтные работы?! Ведь это как раз тот случай, когда каждый должен заниматься своим делом. Для всего, слава богу, существуют специально обученные люди: в данном случае сантехники, слесари, электрики и прочие специалисты, которые приедут, сделают и уедут. Все.
Настоящий мужчина должен много зарабатывать и за все платить
Само понятие «много» весьма абстрактно и каждый понимает его по-своему, кому щи пусты, а кому жемчуг мелок. Мужчина — добытчик, а женщина — просто женщина — один из самых больших мифов современности, потому что ну сколько в реальной жизни вы видели неработающих женщин? И почему мужчины должны кого-то, кроме своих детей, содержать? Что касается вот этого набившего оскомину «оплатить счет», то есть отличное правило: платит тот, кто пригласил, независимо то пола. Если же женщина хочет заплатить за себя сама — ради бога, не нужно вырывать счет у нее из рук, никакое это в современных реалиях не оскорбление для мужчины.
Настоящий мужчина должен заниматься только своими мужскими делами
Долгое время немужским делом считалось все, что связано с домом и детьми. Готовить — только в рамках выживания и уху на рыбалке, помощь в уборке — поднять ноги, чтобы жена пропылесосила ковер вокруг дивана, заниматься детьми — поиграю в футбол, когда ребенок вырастет. Что привело к тому, что женщины в одиночку тянут все, а после развода дети и папы вычеркивают друг друга из жизни за ненадобностью. Тогда как в цивилизованном мире давно принято делить бытовые хлопоты пополам, так же, впрочем, как и декретный отпуск. И ничего, живут же как-то.
Настоящий мужчина должен скрывать свои эмоции
Начиная с самого детства навязывают стереотипы «мальчики не плачут», «мальчики ничего не боятся», «не будь бабой», «не будь тряпкой». Затем взрослому мужчине отказывают в праве бояться, переживать, сомневаться, впадать в депрессию. Он должен быть смелым, решительным, собранным, уверенным в себе терминатором, который придет и молча решит все ваши проблемы.
На самом деле и женщину, и мужчину в первую очередь надо рассматривать как человека. Человека, который имеет право на обычные человеческие эмоции. Ему может быть страшно, он может быть не уверен и растерян, он может нуждаться в утешении и поддержке, он может не знать, что делать и как жить дальше. И это нормально.
Настоящий мужчина должен выглядеть мужественно
Настоящий мужчина — брутальный мужчина. Обветренное лицо, трехдневная небритость, мозолистые руки, чуть красивее обезьяны. Дровосек, рок-музыкант, байкер. Пират. Многие до сих пор не могут понять, что делать с тем, что в лукбуках известных брендов появляются мужчины в юбках и платьях. Да ничего не надо с этим делать: никто ни на кого насильно платье не надевает. Вообще сегодня мужчины абсолютно спокойно сидят в маникюрных салонах, не стесняются следить за собой, а увлажняющая помада не сделает мужчину менее мужественным. Как написали недавно питерские феминистки, хоть ногти накрасьте, ничего не отвалится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящий мужчина пьет, слушает Rammstein и не боится оказаться ночью в лесу, потому что обучен навыкам выживания. Не пора ли отправить некоторые стереотипы на свалку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)