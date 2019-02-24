Настоящий мужчина не должен. Мифы о мужчинах, которые нам пора отправить на свалку

На прошлой неделе бросилось в глаза сразу несколько однотипных подборок книг, которые можно подарить мужчинам ко Дню защитника Отечества. Превалируют в этих списках книги о вине, о Тилле Линдеманне и о том, как в лесу разжечь костер и построить дом из ничего и палок.

Так вот, из этих списков предсказуемо вырисовывается очень яркий образ «настоящего мужчины». Он пьет, слушает Rammstein и не боится оказаться ночью в лесу, потому что обучен навыкам выживания. Не пора ли отправить некоторые стереотипы на свалку за ненадобностью?





Настоящий мужчина должен защищать

Вся праздничная атрибутика — от открыток до пряников связана с военной тематикой, кругом одни сплошные танки. Да, понятно, День защитника Отечества, но ведь на самом деле он давно разросся до «праздника всех мужчин». Вообще мужской гнев и агрессия считаются нормой, они принимаются обществом как должное, как проявление мужественности. Долгое время под понятием «защищать» подразумевалось иметь хорошую физическую подготовку, и фраза «он дрался из-за нее» была величайшим комплиментом и признаком того, что кавалер стоящий. Однако времена изменились и физическое насилие в любом его варианте считается, мягко говоря, неправильным. Надо искать другие способы решения проблем.



Кадр из фильма «Человек-паук» носит иллюстративный характер

Настоящий мужчина должен уметь все починить

До сих пор считается само собой разумеющимся, что каждый мужчина должен уметь сверлить, прибивать и вообще чинить любую неисправность. Ну это примерно то же самое, как говорить о том, что каждая женщина должна уметь шить, вязать и печь пироги. Ладно, я даже могу согласиться на пироги, но ремонтные работы?! Ведь это как раз тот случай, когда каждый должен заниматься своим делом. Для всего, слава богу, существуют специально обученные люди: в данном случае сантехники, слесари, электрики и прочие специалисты, которые приедут, сделают и уедут. Все.



Кадр из серии фильмов «Индиана Джонс» носит иллюстративный характер

Настоящий мужчина должен много зарабатывать и за все платить

Само понятие «много» весьма абстрактно и каждый понимает его по-своему, кому щи пусты, а кому жемчуг мелок. Мужчина — добытчик, а женщина — просто женщина — один из самых больших мифов современности, потому что ну сколько в реальной жизни вы видели неработающих женщин? И почему мужчины должны кого-то, кроме своих детей, содержать? Что касается вот этого набившего оскомину «оплатить счет», то есть отличное правило: платит тот, кто пригласил, независимо то пола. Если же женщина хочет заплатить за себя сама — ради бога, не нужно вырывать счет у нее из рук, никакое это в современных реалиях не оскорбление для мужчины.



Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл» носит иллюстративный характер

Настоящий мужчина должен заниматься только своими мужскими делами

Долгое время немужским делом считалось все, что связано с домом и детьми. Готовить — только в рамках выживания и уху на рыбалке, помощь в уборке — поднять ноги, чтобы жена пропылесосила ковер вокруг дивана, заниматься детьми — поиграю в футбол, когда ребенок вырастет. Что привело к тому, что женщины в одиночку тянут все, а после развода дети и папы вычеркивают друг друга из жизни за ненадобностью. Тогда как в цивилизованном мире давно принято делить бытовые хлопоты пополам, так же, впрочем, как и декретный отпуск. И ничего, живут же как-то.



Кадр из фильма «Конан-варвар» носит иллюстративный характер

Настоящий мужчина должен скрывать свои эмоции

Начиная с самого детства навязывают стереотипы «мальчики не плачут», «мальчики ничего не боятся», «не будь бабой», «не будь тряпкой». Затем взрослому мужчине отказывают в праве бояться, переживать, сомневаться, впадать в депрессию. Он должен быть смелым, решительным, собранным, уверенным в себе терминатором, который придет и молча решит все ваши проблемы.

На самом деле и женщину, и мужчину в первую очередь надо рассматривать как человека. Человека, который имеет право на обычные человеческие эмоции. Ему может быть страшно, он может быть не уверен и растерян, он может нуждаться в утешении и поддержке, он может не знать, что делать и как жить дальше. И это нормально.



Кадр из фильма «Терминатор» носит иллюстративный характер

Настоящий мужчина должен выглядеть мужественно

Настоящий мужчина — брутальный мужчина. Обветренное лицо, трехдневная небритость, мозолистые руки, чуть красивее обезьяны. Дровосек, рок-музыкант, байкер. Пират. Многие до сих пор не могут понять, что делать с тем, что в лукбуках известных брендов появляются мужчины в юбках и платьях. Да ничего не надо с этим делать: никто ни на кого насильно платье не надевает. Вообще сегодня мужчины абсолютно спокойно сидят в маникюрных салонах, не стесняются следить за собой, а увлажняющая помада не сделает мужчину менее мужественным. Как написали недавно питерские феминистки, хоть ногти накрасьте, ничего не отвалится.