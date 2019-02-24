В Бресте работники ПКУП "Коммунальник" к Международному женскому дню вырастили около 100 тыс. цветов. Почти три четверти из них - тюльпаны, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный агроном предприятия Оксана Гаргун.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63797.php

Читать полностью в источнике с фото:





К празднику брестские цветоводы начали готовиться еще осенью. "Специально к 8 Марта выгоняем 70 тыс. тюльпанов. Реализуем еще 10-12 тыс. срезанных роз, также предложим гиацинты, нарциссы и тюльпаны в горшочках. Всего около 100 тыс. цветов планируем продать. Это приблизительно на 40 тыс. штук больше, чем в прошлом году", - отметила Оксана Гаргун.

Наибольшим спросом традиционно пользуются тюльпаны. Чтобы они зацвели немногим ранее 8 марта, их клубни высадили в грунт в конце октября - начале ноября. В середине января температуру воздуха в теплице ежедневно стали повышать на 2-3 градуса - до 15-18 делений выше ноля. Сейчас в цветочно-оранжерейном комплексе полным ходом идет подготовка продукции к продаже. Покупатели отдают предпочтение красным, малиновым, желтым, фиолетовым и белым тюльпанам. Специалисты отмечают, что цветы эффектно выглядят не только в однотонном букете, но и в миксе. Один тюльпан обойдется в Br1,5.

Не менее обширна цветовая палитра выращенных "Коммунальником" роз, оттенки лепестков которых варьируются от пастельно-нежных до бордовых. У гиацинтов более контрастные, яркие и насыщенные тона. Именно такие больше всего пользуются популярностью. Кроме того, брестчане вновь стали выращивать каллу эфиопскую, чьи не только цветы, но и листья используются при составлении цветочных композиций.

В целом, несмотря на календарную зиму, цветочный сезон в полном разгаре. "2019-й - год тысячелетия Бреста. Постараемся сделать город особенно красивым, зеленым и цветущим, чтобы доставить радость брестчанам и нашим гостям. Сейчас у нас заняты 4 оранжереи однолетней рассадой. В частности, в озеленении будут использоваться дихондра, петуния, пеларгония и другие виды ампельных растений", - подытожила главный агроном предприятия.